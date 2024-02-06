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連勝文被網友指「跪著舔中」 怒求償50萬並刪文⋯⋯結果曝

國民黨副主席連勝文。（資料照）

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2024/02/06 16:23

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨副主席連勝文不滿網友發文指他「跪著舔中」等語，向網友求償50萬元，同時要求移除貼文並連續7日刊登本案判決主文。台北地院指連勝文身為國民黨副主席等職務，是眾所周知的公眾人物，自然應受到較大程度的公眾檢驗，且網友言論受憲法保障，因此判連敗訴；可上訴。

挨告網友是去年2月12日在臉書公開發文表示：「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的做不來，你更是樂在其中」等語，同時標記連勝文。

連勝文認為「舔跪」是指沒有尊嚴、毫無底線的去討好別人，也就代表網友指他毫無底線的去阿諛諂媚中共，願意投降中共，具有嘲笑、羞辱、諷刺意思，已侵害他的名譽權。

連勝文還強調，目前兩岸關係緊張，且在全世界反中共獨裁的浪潮下，人民大多均反對中共政權，因此兩岸互動都會被放大檢視，網友卻標記他稱「跪著舔中」，會導致大眾認為他毫無底線的去投降中共。

連表示自己身為國民黨副主席，一言一行均代表國民黨，若縱容網友在網路上胡亂批評他，又因為網路資訊傳達快速，會導致他的名譽受到嚴重侵害，故決定對網友求償50萬元，同時要求移除貼文並連續7日刊登本案判決主文。

網友否認賠償責任並解釋，國民黨也曾公開發表蔡英文總統及民進黨籍民代「親中舔共」言論，還被當作新聞標題，顯見這是兩岸議題藍綠互相攻擊的常態，且該言論被法院認定應受憲法保障；況且，經連勝文向地檢署對他提起妨害名譽告訴，他已確定獲不起訴。

北院說明，政黨或政治人物與對岸交流，本來就屬公共事務，是可受公評之事，且兩岸交流涉及國防安全經濟發展等重大議題時，因受國內政治環境、政黨傾向等影響，交流意見時各有擁立者，故對這種公共事務所發表的言論，應給予最大程度的言論自由保障，以免發生寒蟬效應。

再者，連勝文身為國民黨副主席、國民黨中央常務委員及財團法人青年發展基金會董事長，並曾任澳贛台青年交流協會榮譽會長、悠遊卡公司董事長、國家政策研究基金會副董事長等職務，是眾所周知的公眾人物，其言論應受較大程度的公眾檢驗，以維護公共論壇與言論自由的運作，且網友言論受憲法保障；北院決定判連敗訴。

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