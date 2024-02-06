超商領取26件3C商品只要0元 店員內神通外鬼刷「0元取貨條碼」

警方前往文男住處逮人。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/06 11:54

〔記者王冠仁／台北報導〕23歲周姓男子缺錢花用，夥同30歲文男、55歲余男一起犯案。周先跑到台北市某超商應徵店員，再由文、余上網訂購iPhone手機等高價3C商品，文再趁某天周值夜班時前往超商取貨，但他們卻自製「0元取貨條碼」，覆蓋在原包裹上，以此手法領走26件、總價51萬元的商品。周在案發後5天就離職，但警方仍循線將他們3人揪出來，全部扭送法辦。

警方調查，周姓男子曾經在超商工作過，熟悉超商內部作業流程，他因缺錢花用，看準超商的貨到付款有漏洞可鑽，於是找來友人文男、余男一同犯案。

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周先在去年底應徵台北市延平南路附近一家超商店員，於12月1日上班，同時文、余兩人再透過購物網站，訂購大量iPhone手機等高價3C商品共26件，並全部以貨到付款的方式，指定送到周工作的超商。

當月26日深夜，整間超商只有周「獨當一面」，文就開車前來超商，他們就以自製的0元取貨條碼，覆蓋貼在所訂購的包裹原條碼上，再由周協助掃描條碼，26件總價51萬元的包裹，全部變成0元，讓文順利取走。

周犯案後，在當月月底編理由辭職，但超商店長在今年元旦當天清查超商營收，發現包裹數量及代收金額有巨大落差，經調閱監視器查看，赫然發現前店員居然是「內鬼」，氣得報警。

警方根據文男當天駕駛的轎車車牌追查，在上月底循線到其板橋住處逮人，文見東窗事發，向警方說出實情；警方再於前天陸續傳喚周、余到案，將他們3人依偽造文書、加重詐欺罪嫌送辦。

警方說，26件盜領走的高價3C商品，事後已經被他們透過社群網站、通訊軟體轉賣變現。

文男深夜開車前往超商盜領包裹。（記者王冠仁翻攝）

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