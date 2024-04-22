徐巧芯被告發詐欺、圖利 北檢將分他字案列徐為被告

徐巧芯大姑夫婦涉嫌詐案越演越烈。（資料照）

2024/04/22 12:14

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦，因涉詐被羈押，徐巧芯聲稱，大姑夫婦的公司是婆婆「借2000萬」開的，她還幫忙「出100萬」，但這筆錢是「代墊」還是「贈與」，徐說詞反覆。台灣基進黨發言人楊佩樺本月17日告發徐涉犯詐欺及貪污治罪條例之圖利罪，台北地檢署已收案，近日將分案，徐將被列為他字案被告接受調查。

針對被基進黨告發一事，徐巧芯對外聲稱，自己清清白白，請網軍側翼造謠要有限度，不要捕風捉影，感謝台灣基進告她，讓第三方用公權力對她進行審查，有檢方調查，真相很快會水落石出。

請繼續往下閱讀...

據了解，北檢偵辦徐巧芯大姑夫婦涉詐欺一案，來自於刑事局及台北市刑事警察大隊向北檢報請指揮，不過檢警並未查到徐巧芯涉入該案，徐也沒有被檢警列為案件相關人，因此檢警於今年3月發動搜索及約談行動時，徐從未被檢警約談。

本月14日，徐巧芯對外宣稱，大姑劉向婕與丈夫杜秉澄2人於2021年合開公司，婆婆拿房子抵押向銀行貸款，借了2000萬元給他們，因為他們還不出利息，她還幫忙「墊付」了100萬元。不過徐巧芯被抓包財產申報並無相關債權資料後，16日又改口稱，那100萬元是「提供」給婆婆，並沒有「借錢」或「墊付」的意思，強調「每年都有244萬的贈與家屬的額度，這個100萬是還給銀行的利息錢，整個過程當中，它不是一個借貸關係。」

針對徐的說法，律師黃帝穎則表示，徐的大姑涉詐欺洗錢被法院裁定羈押，但徐的婆婆的2000萬元貸款，金流流向詐騙嫌犯的公司，徐更坦承她也有幫忙處理一些利息的問題……徐自稱有代墊100萬元利息。徐無法解釋這筆可能是詐欺嫌犯融資使用的2000萬元，徐幫忙處理後，獲得銀行優惠的利率是多少？徐巧芯不論是協助處理銀行利息的2000萬或是代墊的100萬元，均未見徐提出公司借據及借貸繳息相關證據，以實其說。徐僅空口辯稱是借貸，法院難買帳。

如今，台灣基進黨針對徐巧芯對外澄清的內容提出質疑，並據此向北檢告發徐，檢方將就相關疑點與金流進行調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法