存摺交給男友保管 高雄氣爆女受害者遭盜領450萬怒告求償

高雄氣爆女受害者將存摺交男友保管，康復後發現遭盜領，提告求償，屏東地院判賠。（記者李立法攝）

2023/09/20 12:20

〔記者李立法／屏東報導〕劉姓女子在高雄氣爆事故中受傷，療養期間將銀行存摺交由郭姓男友保管，劉女康復後卻發現存款被盜逾450萬元，愛車還被撞爛，憤而提告求償，郭男否認侵占，辯稱是高市府給氣爆傷患照顧者的補助金，但屏東地院不採信，判郭男應支付劉女450萬多元，可上訴。

劉女指出，她因高雄氣爆事故罹患創傷壓力症候群及憂鬱症，醫師建議將重要物品交由信賴的親友暫時保管，她便將銀行存摺及汽車交由郭姓男友暫時保管，每月提領一定金額作為生活費用，等她康復上班後，卻發現她的存款在3、4年間被盜領逾450萬元，愛車也被撞爛，決定對郭男提告求償565萬多元。

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郭男辯稱，劉女銀行帳戶內金額帳目不清，劉女氣爆受傷，他擔任照顧者，有些錢是高雄市政府提供給氣爆照顧者的補助金，他沒有侵占劉女的錢，汽車是他和劉女合資購買後登記在劉女名下，劉女提告訴求並不合理，應予駁回。

屏東地院審理後，認為郭男未經劉女同意從銀行提領的金額有449萬多元，劉女受傷治療期間購車代步或供郭男接送實屬合理，但因郭男駕駛產生的違規罰單等1萬多欠款，應由郭男負責支付，合計應給付劉女450萬4126元。

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