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7旬婦搭公車未站穩即駛離摔傷骨折 判客運、駕駛應連帶賠償

70多歲婦人搭公車未站穩，公車即駛離，以致摔成骨折，高等法院判客運、駕駛應連帶賠償。（記者楊國文攝）

70多歲婦人搭公車未站穩，公車即駛離，以致摔成骨折，高等法院判客運、駕駛應連帶賠償。（記者楊國文攝）

2024/04/22 14:29

〔記者楊國文／台北報導〕新北市70多歲李姓婦人搭乘欣欣客運的公車時，因公車駕駛陳男未以口頭廣播提醒應握緊扶捍，或確認已站穩，即貿然起步駛離，造成李婦摔傷骨折，高等法院認定判欣欣客運、陳男應連帶賠償李婦15萬多元，全案確定。

李婦主張，2021年11月12日上午8時，自新北市新店北新路站，搭乘陳姓司機駕駛往中正路方向行駛的欣欣客運公車，陳男未確認她已站穩、坐穩，即起步駛離，不久，公車向右轉彎行駛而驟然減速、煞車，導致她向後跌倒，造成頸部、背部、四肢等多處挫傷及第7、8、11等處胸椎壓迫性骨折等傷害。

李婦指控，欣欣客運是陳男的僱用人，應連帶負損害賠償責任，依民法第188條、消保法第7條等規定，請求欣欣客運、陳男應連帶賠償142萬多元。

欣欣客運、陳男指稱，陳男並無減速踩煞車情形，李婦對陳男提告過失傷害罪部份，已獲不起訴處分確定，應駁回李婦的賠償要求。另外，李婦上車後，未緊握扶手，就此事故的發生，她也有過失責任，若有賠償責任，應減輕賠償金額。

台北地院判決認為，無證據證明陳男有過失，判李婦敗訴，李婦不服判決，上訴高等法院。

高等法院審理認為，依據進離站位作業程序第5點規定，為避免乘客於公車行駛過程中，因路況多變而導致乘客面臨跌倒、發生碰撞而傷亡的風險，因此課予駕駛在關閉車門行駛前，應提醒乘客握緊拉環、扶桿站穩或坐穩，並確認乘客均已站穩或坐穩，才能緩速起駛離站，但陳男當時並未以口頭提醒李婦或其他乘客，也未確認李婦已站穩或坐穩即起駛離站，對李婦受傷結果，應負過失責任。

不過，高院考量李婦上車後，未考量風險，自行決定繼續往後行進，因未抓穩固定的扶捍或座位扶手，重心不穩而往後倒地受傷，李婦本身應負6成過失責任，陳男則有4成過失責任，判欣欣客運、陳男應連帶賠償李婦精神慰撫金、醫療、交通費用等15萬多元，全案確定。

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