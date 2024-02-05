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首頁　>　社會

午休躺椅靠置物櫃致古董茶壺摔壞 水泥工17萬元飛了

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/02/05 10:31

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓水泥工承攬黃姓客戶的住處牆壁泥作等工程，但卻他在午休時，拿躺椅靠著黃男家中置物櫃，致置物櫃倒塌、櫃上的古董茶壺摔壞；黃男主張有70支古董茶壺壞了，以每支3萬元價格計算，提訴求償210萬元，新北地院法官判定，黃男無法證明有70支茶壺壞了，最後判定17支茶壼壞了，以每支1萬元價格計算，判陳賠償17萬元。

黃男提訴指出，陳男在午休片刻，拿客廳躺椅靠著置物櫃，致置物櫃無法承載黃男身體重量而倒塌，櫃中76支茶壼因不耐撞擊而破裂，僅餘6支沒壞。

黃男指，陳男事後雖急忙道歉表示願賠償，茶壺部分以25支計算，每支3萬元，說要賠償75萬元，卻於工程施作完畢後，即避不見面，因此以70支、每支3萬元價格計算，求償210萬元。

陳男坦言有拿躺椅靠著置物櫃，但只有「輕觸」並無施力，無法意識到會倒塌，若法院認為他有過失，也要把黃男未提醒的過失列入；他還認為，依他取回的茶壺片判斷，僅有15、16支茶壼受損，且黃男聲稱每支價值3至10萬元，並不合理。

審理時，黃男女友及陳男妻子均出庭作證，黃男女友說壞了70支，對方同意賠償25支，每支3萬元以上，陳妻則說，對方只要求賠櫃子的錢、茶壼不用賠；法官認為，2人與黃男、陳男具相當親誼關係，證詞均有廻護偏頗之虞。

法官依陳妻證述判定茶壺至少壞了17支，黃男無法證明其價值為何，而茶壼市值又少約幾百、通常數千、也可能多達數萬、數十萬等，最後酌定每支茶壼價值1萬元，判陳男賠償17萬元。

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