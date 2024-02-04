拚易科罰金判決 夫妻下載立委呂玉玲驗傷單竄改成流產證明

拚易科罰金判決，夫妻下載立委驗傷單竄改成妻流產證明，遭法官識破。（記者蔡彰盛攝）

2024/02/04 10:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹徐姓女子因犯下竊盜案在新竹地院審理，向法官稱自己剛流產，希望准予易科罰金，但徐根本沒去看診，竟在網路發現2020年國民黨立委呂玉玲與民進黨立委打架，呂事後在網路po出驗傷單，夫妻倆擅自下載竄改，還把病名改為「妊娠一周併先兆性流產」，遭承辦法官察覺，然因徐女事發後半年內往生，先生賴男被依共同犯行使偽造私文書罪判刑2月。

判決書指出，賴男與徐女於2022年9月結婚（徐於去年1月死亡），徐女因犯下竊盜案遭新竹地院審理，她向法官聲稱曾至婦產科看診，會拿出診斷證明，希望法院讓她易科罰金。

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由於徐女遲遲交不出證明，與先生賴男上網搜尋發現2020年國民黨立委呂玉玲曾與民進黨立委林楚茵在立院發生肢體衝突的新聞，當時呂還PO出醫院驗傷單，夫妻於是下載列印，再由徐女將上面姓名、出生日期、身分證字號、地址及診斷病名等欄位塗白，再次複印，另以手寫方式虛偽記載其出生日期、身分證字號、地址，並將診斷病名寫上「妊娠一周併先兆性流產」，並用超商傳真機傳真至法院，但承辦法官向醫院求證後，仍揭穿夫妻偽造文書犯行。最後法官依共同犯行使偽造私文書罪將賴男判刑2月，緩刑2年，並需向公庫支付3萬元。

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