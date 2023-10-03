Lin bay好油恐嚇案自導自演 企圖靠VPN匿蹤仍被警方偵破

刑事警察局科技犯罪防制中心主導偵破許哲賓涉嫌利用VPN參與「Lin bay好油」恐嚇案。中為刑事局副局長邱紹洲。（記者姚岳宏攝）

2023/10/03 12:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前稱因指控進口雞蛋有問題，遭恐嚇危脅其家人，檢警查出全案竟是自導自演，有國民黨黨工身分的許哲賓以為透過「Surfshark」軟體境外VPN跳板IP犯案就不會被發現，卻被刑事警察局、桃園市、新北市刑大三組科技偵查隊聯手偵破，昨國民黨黨工背景的許哲賓落網並羈押禁見，據悉，關鍵人林裕紘在中秋連假時已出境，目前人在國外，預計國慶連假後才會返台，檢警將等他回國後約談到案說明。

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘稱，9月21日晚間遭臉書暱稱「何可恩」傳訊恐嚇「林○○ 很會爆料幹政府嘛 很邱嘛 我知道你老婆叫○○○ 你家住桃園市○○○還有一個○○○ 你最好小心老婆跟小孩的安全 我們走著瞧 幹」。

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此番恐嚇言論引起社會輿論譁然，桃園地檢署主動指揮偵辦，由刑事局科技犯罪防制中心、桃園市刑大、桃園分局及新北市刑大共組專案小組。

警方調閱臉書暱稱「何可恩」資料，帳號註冊電話係屬【薩爾瓦多】，註冊IP係屬【墨西哥】，傳送恐嚇訊息IP係屬【巴西】，專案小組研判犯嫌使用假名字，並透過「Surfshark」境外VPN跳板IP犯案，企圖躲避警方追查。

專案小組透過科技偵查與資料分析，發現犯嫌是在新北市永和一處咖啡廳上網，使用境外VPN IP（巴西）做為跳板，並於9月21日18時33分更換臉書暱稱「何可恩」之大頭貼相片，並於18時41分傳送恐嚇內容予臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘。

新北市刑大調閱咖啡廳附近監視器，鎖定許哲賓涉有重嫌，昨天上午搜索票、拘票前往許嫌住處執行搜索，當場逮人並查扣手機2支、筆記型電腦2部以及隨身碟1支，經分析扣案證物，許嫌與林姓版主於9月21日下午1時許，恐嚇案發生前即使用通訊軟體相互聯繫，許嫌再透過VPN 跳板IP連線至臉書犯案，此連結也證實兩人是「自導自演」。

警方指出，許嫌利用網路假帳號恐嚇他人，已違反刑法210條偽造私文書及305條恐嚇危害安全罪，最高可處5年以下有期徒刑。對於躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦，追查到底，有心人士切勿以身試法。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明犯案時序。（記者姚岳宏攝）

警方說明犯案過程。（記者姚岳宏翻攝）

警方說明偵查分析。（記者姚岳宏翻攝）

警方說明犯案時序。（記者姚岳宏翻攝）

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