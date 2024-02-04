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司法界熱議！為幾片光碟纏訟4年 2書記官法庭對決

兩位書記官為了補習班課程光碟糾紛，從2019年互相檢舉、打官司到今年，最近成為司法圈的話題。（記者王捷攝）

兩位書記官為了補習班課程光碟糾紛，從2019年互相檢舉、打官司到今年，最近成為司法圈的話題。（記者王捷攝）

2024/02/04 00:01

〔記者王捷／台南報導〕為了幾片光碟，2位書記官改坐被告席、纏訟4年多。高姓書記官與吳姓書記官買賣補習班課程光碟有糾紛，高女先向補習班檢舉吳男非法重製課程光碟，再以配偶名義向監察院檢舉吳兼職，不久又有假帳號PO出監察院密件回函，吳男對高女提告瀆職，但一審判無罪，上訴後台南高分院認為假帳號無法證明是高女，駁回上訴。

這件書記官互告案，最近在司法界廣受討論。2019年間，高女與吳男因買賣課程光碟有糾紛，吳男向法院檢舉高女，導致她被約談，讓她懷恨在心，得知吳男在臉書上賣課程光碟，先用臉書假帳號假裝向吳男交易，並將對話紀錄提供給補習班，補習班認為吳男非法重製課程光碟，因此提告，台北地方法院認為吳男侵害他人著作財產權罪，處6個月徒刑。

高女的報復還沒結束，同年她又以配偶的名義向監察院檢舉，詢問吳男販售非法重製光碟，是否違反公務員禁止兼職規定，經監察院也分別以A、B兩份「密件」函文回應，兩份公文由高女與配偶簽收。

不久有假帳號將函文PO在臉書社團上，還以「公務員到底是有多缺錢 違法亂紀」當標題，吳男從一些證據推測，認為這個假帳號就是高女，因此對高女提告瀆職。

去年7月，台南地院於一審判決中，審慎評估所有證據，包括高女與吳男間的對話記錄、社交媒體貼文內容，吳男提供貼文的截圖，與臉書的頁面不同，沒有「大心」、「哈」、「哇」、「嗚」、「怒」這些回饋，讓法院有點可疑，加上沒有更多證據，證明高女洩密，基於無罪推定原則，做出無罪的判決。

檢方上訴後，高分法院認為，全案的爭議點在如何證明假帳號就是高女，但除了吳男的推論，沒有更多證據，所以駁回上訴。

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