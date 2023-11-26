最高行政法院12天內抓到北高行連兩犯…／言辯、判決不同法官 司院上架防呆機制

最高行政法院接連在十二天內，抓到台北高等行政法院有兩筆判決書上的法官名字，與參與言詞辯論的法官不同。（資料照）

2023/11/26 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院接連在十二天內，抓到台北高等行政法院有兩筆判決書上的法官名字，與參與言詞辯論的法官不同，法院組織不合法，廢棄發回更審。雖然北高行解釋是誤載，但此低級錯誤已讓司法威信蒙塵，司法院痛定思痛，火速開發防呆機制，只要言辯與判決的法官不同人，系統就會跳出告警訊息，避免類似情況再次發生，預計下星期上線。

按儲存就會自動偵錯

為了杜絕政治黑手等不當勢力干預審判，訴訟案件必須隨機分案，而依照「法官法定」原則，收案法官若無法在言詞辯論期日參與開庭，委請其他法官代開，則最後做成判決的法官，必須要和參與言辯的法官相同，才符合直接實質審理的精神，但北高行卻連爆烏龍，糗遭發回更審。

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誤載法官狀況通常是因法官突於言辯庭請假，請同僚代理出庭，已預打書狀的書記官不察而未更正，之後製作正本時，法官未注意就簽名，造成違法判決；另一種情況是書記官於判決正本時誤打法官姓名。

過去上級審遇此情況，只要不影響判決結論，多僅通知原審裁定更正即可，不會刻意廢棄，但最高行此次特地兩度發回更審，凸顯程序與審判外觀公正性的重要性。事發後，司法院長許宗力相當重視，下令盡速設計防呆機制，避免再度出包，影響司法信譽。

司法院將在製作判決書系統上植入告警程式，在製作判決書正本階段，一按下儲存鍵，軟體就會自動偵測參與言辯與判決的法官姓名是否一致，若不相符，系統將跳出告警訊息要求確認，提醒法官或書記官注意。司法院正在測試此新功能，若無須除錯修正之處，預定下週就可上架。

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