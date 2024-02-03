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通訊行老闆因行車糾紛遭圍毆 警將動手2人送辦

黃姓通訊行老闆因行車糾紛遭圍毆，警方據報派員趕抵處理。（記者邱俊福翻攝）

黃姓通訊行老闆因行車糾紛遭圍毆，警方據報派員趕抵處理。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/03 17:13

〔記者邱俊福／台北報導〕黃姓通訊行老闆今天凌晨駕駛保時捷載吳姓女員工，行經北市中山區巷道時，因不滿前方汽車停車堵住巷道時間過久，按喇叭催促，引發對方車內已飲酒的張男等4人上前理論，雙方一言不合，黃男遭對方張、吳2男圍毆，連吳姓女員工也因被張男推車門導致左腳受傷，北市警中山分局中一派出所經帶回現場4人釐清後，將有動手的張、吳2人送辦。

警方調查，今天凌晨零時30分許，已飲酒的張男、吳男、許男、王男等4人，共搭一輛轎車前往北市林森北路119巷內酒吧續攤，該轎車駕駛將車停在酒吧前方，讓張男等4人下車時，導致後方保時捷等車輛無法通行。

駕駛保時捷的黃男，因苦等許久，按了一聲喇叭催促，引發張男等人不滿，雙方互嗆，黃男下車理論時，遭對方吳、張2男徒手毆打，造成頭部擦挫傷，而黃男的吳姓女員工則向警方指控，遭張男用力推車門導致其左腳擦挫傷，並遭張男以言詞恐嚇。

警方據報趕抵時，已沒有打架狀況，立即將現場張男等4人帶回派出所釐清案情，全案將依傷害、毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌，將有動手的張、吳2嫌移送台北地檢署偵辦。

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