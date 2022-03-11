婦幼隊副隊長遭毆案》偵查隊長調職又代理 嘉市警局：暫無適當人選

嘉義市警局外觀。（資料照）

2022/03/11 17:11

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉市警察局婦幼隊張姓副隊長元月發生行車糾紛遭人圍毆案，意外爆出警方疑吃案未依法偵辦，市警局懲處結果昨天出爐，其中承辦該案的第一分局邱姓偵查隊長，調任刑警大隊偵四隊警務員卻代理偵四隊長的作法，被質疑「陽奉陰違」。市警局今天回應表示，目前偵四隊長遺缺，暫無適當人選，暫由邱男代理，正式人選日後再派任。

張姓副隊長因行車糾紛遭人圍毆案，事發後已由市警局移送嘉義地檢署偵辦中。本報昨接獲爆料，指本案行政處分出爐，張男、邱男各因行為不檢及違反辦案紀律，張被記過及申誡，邱被記申誡，張調任局員支援民防管制中心，邱調任刑大偵四隊警務員並代理隊長。

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此一懲處結果，引發市警局內部議論。本報今天再度接獲爆料，指此次懲處非警局啟動，而由警政署下令將張男、邱男由主管職調整為非主管職，質疑警局將邱男調任偵四隊警務員，卻代理隊長作法「陽奉陰違」，不甩警政署之令？

市警局副局長黃益三稍早回應表示，警局調查結果會送警政署核備，上述職務異動屬警局內部調動，並非警政署下令。

對此，市警局今天回應表示，邱男有刑事歷練，加上7序列警務員職等，與刑大偵四隊長相當，目前偵四隊長遺缺，暫無適當人選，暫由邱男代理，正式人選日後再派任。

警界人士說，市刑大編制有2個內勤組、外勤4個偵查隊及科技犯罪偵查隊，擔任市刑大偵查隊長需具備7序列警務員資格，目前刑大偵四隊包括邱男在內有2個警務員，市警局具7序列警務員資格者大有人在；偵四隊業務職掌各項有關刑事案件偵辦事項，邱男代理偵四隊長算是回鍋，卻因時機點引起是否恰當的議論。

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