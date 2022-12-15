7打2！高雄情侶檔擦撞遭追車圍毆 警逮獲4嫌

林男凌晨開車載女友與葉男等人車子擦撞，葉等人分乘2車追逐林男的車，林男開車失控撞入民宅後，卻遭葉男等7人毆打並噴灑辣椒水。（民眾提供）

2022/12/15 17:06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄林姓男子今凌晨開車載女友經新興區五福一路與葉姓男子等人車子擦撞，葉等7人分乘2車追逐林男的車至四維一路，林男開車失控撞入民宅後，卻遭葉男等7人毆打並噴灑辣椒水，致2人手腳挫傷，警方隨後在左營汽車旅館逮獲葉男等4人，查扣辣椒水、棍棒，持續追緝3名在逃共犯。

警方表示，被害人24歲林男今凌晨近5時許，開車載23歲林姓女友，行經新興區五福一路、金門街口時，與一輛由嫌犯搭乘白色休旅車擦撞，林男見白車後方還跟著一輛黑色賓士車，擔心對方人多勢眾，加速離開，嫌犯分乘2車從後追逐。

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林男開車逃到苓雅區四維一路、河南路口，失控撞入民宅，隨後27歲葉男等7人下車毆打林男與女友，並噴灑辣椒水，導致林男與女友手腳挫傷及林男眼睛不適。

苓雅警方獲報到場時，逞凶的7嫌已分乘2車逃離現場。林男與女友告訴警方，並不認識對方，他們開車到五福路突遭對方車輛追撞，隨後對方一路追逐。

苓雅警方與刑大偵4隊組專案小組，調監視器鎖定涉案2輛車，並持拘票在左營區某汽車旅館查獲主嫌葉男及29歲翁男、29歲曾男、28歲黃男等4人到案，並查扣辣椒水及棍棒。

警初步瞭解，雙方是行車糾紛追逐衍生衝突，全案依妨害秩序、恐嚇、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

警方在左營汽車旅館逮獲葉男等4人，查扣辣椒水、棍棒，持續追緝3名在逃共犯。（民眾提供）

警方查扣辣椒水、棍棒。（民眾提供）

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