為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    行車糾紛男被圍毆又逼喝10瓶保力達B 新北警逮捕6名太陽會份子

    警方逮捕太陽會幹部廖柏毅。（記者徐聖倫翻攝）

    警方逮捕太陽會幹部廖柏毅。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/05 14:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲柯姓男子3月中與許姓男子在苗栗發生行車糾紛，不料柯男有天道盟太陽會背景，返北後向29歲幫會幹部廖柏毅告狀，廖、柯2人約許男到新北市新莊談判，許男赴約先被狠打一頓，後被逼連續喝下10瓶「保力達B」，全身傷又醉得不省人事，被丟包路邊，廖、柯等人則揚長而去，警方獲報蒐證，本月4日終將廖、柯等共6人逮捕歸案。

    警方調查，許男3月中旬開車在苗栗街頭，不爽遭柯男超車，許、柯2人就這樣在大街上上演「玩命關頭」互不相讓，最終造成擦撞，雙方下車理論，演變成國罵互嗆，雙方留下聯繫方式，於3月底相約在新北市新莊區化成路談判。

    許男於3月28日隻身前往化成路赴約，不料柯男「不講武德」，向同幫會幹部廖男告狀，當日含廖、柯在內，一共6人前往，許男自知劣勢，只能示弱任由廖等人痛毆，廖男一時興起，叫小弟買了10瓶保力達B，逼著許男一口氣喝光，許男傷痕累累邊喝邊哀號，最終醉倒路邊，廖、柯等人則駕車離開。

    許男被路人發現通報119，送醫後警方介入調查，經過月餘蒐證，昨日警方兵分多路，除前往廖男於五股住家地下室逮人，另也在新莊將柯男與4名幫眾逮捕，搜出多把開山刀、球棒等證物。

    廖、柯向警方承認確實犯案，直呼就是看不爽許男的態度，令刀、棍等武器則是防身用，組織犯罪部分，廖、柯等人堅決否認隸屬任何幫派。警詢後，依組織、傷害、妨害自由等罪嫌，將廖、柯等6人移送法辦。

    警方將廖柏毅等6人移送法辦。（記者徐聖倫攝）

    警方將廖柏毅等6人移送法辦。（記者徐聖倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    7打2！高雄情侶檔擦撞遭追車圍毆 警逮獲4嫌
    2022/12/15 17:06

    7打2！高雄情侶檔擦撞遭追車圍毆 警逮獲4嫌
    行車糾紛騎士長按喇叭 慘遭3壯漢圍毆打斷1顆牙
    2022/09/16 10:52

    行車糾紛騎士長按喇叭 慘遭3壯漢圍毆打斷1顆牙

    全國電子超狂！推30天不滿意全額退
    婦幼隊副隊長遭毆案》偵查隊長調職又代理 嘉市警局：暫無適當人選
    2022/03/11 17:11

    婦幼隊副隊長遭毆案》偵查隊長調職又代理 嘉市警局：暫無適當人選
    台中3惡煞瞎掰「互毆」 受害男大生同車乘客：警察居然全信了
    2021/11/11 06:23

    台中3惡煞瞎掰「互毆」 受害男大生同車乘客：警察居然全信了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播