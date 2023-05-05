行車糾紛男被圍毆又逼喝10瓶保力達B 新北警逮捕6名太陽會份子

警方逮捕太陽會幹部廖柏毅。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/05 14:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲柯姓男子3月中與許姓男子在苗栗發生行車糾紛，不料柯男有天道盟太陽會背景，返北後向29歲幫會幹部廖柏毅告狀，廖、柯2人約許男到新北市新莊談判，許男赴約先被狠打一頓，後被逼連續喝下10瓶「保力達B」，全身傷又醉得不省人事，被丟包路邊，廖、柯等人則揚長而去，警方獲報蒐證，本月4日終將廖、柯等共6人逮捕歸案。

警方調查，許男3月中旬開車在苗栗街頭，不爽遭柯男超車，許、柯2人就這樣在大街上上演「玩命關頭」互不相讓，最終造成擦撞，雙方下車理論，演變成國罵互嗆，雙方留下聯繫方式，於3月底相約在新北市新莊區化成路談判。

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許男於3月28日隻身前往化成路赴約，不料柯男「不講武德」，向同幫會幹部廖男告狀，當日含廖、柯在內，一共6人前往，許男自知劣勢，只能示弱任由廖等人痛毆，廖男一時興起，叫小弟買了10瓶保力達B，逼著許男一口氣喝光，許男傷痕累累邊喝邊哀號，最終醉倒路邊，廖、柯等人則駕車離開。

許男被路人發現通報119，送醫後警方介入調查，經過月餘蒐證，昨日警方兵分多路，除前往廖男於五股住家地下室逮人，另也在新莊將柯男與4名幫眾逮捕，搜出多把開山刀、球棒等證物。

廖、柯向警方承認確實犯案，直呼就是看不爽許男的態度，令刀、棍等武器則是防身用，組織犯罪部分，廖、柯等人堅決否認隸屬任何幫派。警詢後，依組織、傷害、妨害自由等罪嫌，將廖、柯等6人移送法辦。

警方將廖柏毅等6人移送法辦。（記者徐聖倫攝）

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