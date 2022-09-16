行車糾紛騎士長按喇叭 慘遭3壯漢圍毆打斷1顆牙
2022/09/16 10:52
〔記者林嘉東／新北報導〕許姓男子日前騎經新北市汐止區樟樹一路時，險與一輛轎車發生擦撞，許不滿長按喇叭，慘遭對方車上3名男子圍毆，打斷他一根牙齒。警方獲報調閱監視器找到2名動手打人的男子；警訊後，先將2人依傷害罪嫌送辦。
警方調查，這起行車糾紛引發暴力事件，發生本月12日晚上6時許，22歲許姓男子騎經新北市汐止區樟樹一路121號前時，見一輛黑色自小客車違規倒車，差點與對方發生擦撞，長按喇叭宣洩情緒後騎走。
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許逕自騎車返回社區，未料，許才剛停好車，無端遭3名男子圍毆，致許臉部、頭部挫傷，牙齒被打斷一顆。
許被打斷牙後，向社后派出所報案；警方調閱監視器查出，原來是剛剛與許發生行車糾紛的車輛，沒有繼續倒車停車，而是尾隨許男停好機車後，車上3人才下車圍毆許。
警方昨晚8時許發現與許發生行車糾紛的黑色轎車，攔查車上32歲許姓與林姓男子，2人坦承因為不滿許長按喇叭與還辱罵他們，一時氣憤才與另名未到案的友人圍毆許。
警方訊後，將許、林依傷害罪嫌送辦，並通知另名外到案的男子到案。
社后派出所副所長李建男呼籲，市民發生行車糾紛時，一定要心平氣和理性溝通，避免發生口角，甚至肢體衝突，衍生刑法訴訟案件。