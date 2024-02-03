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13歲少女不懂事裸聊 8年後遭男網友兜售私密片

高雄一名正妹小時候不懂事和男網友裸聊，8年後竟被人上網兜售她的露臉私密影片。示意圖。（資料照）

高雄一名正妹小時候不懂事和男網友裸聊，8年後竟被人上網兜售她的露臉私密影片。示意圖。（資料照）

2024/02/03 12:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲正妹小蘋（化名）小時候不懂事，13歲時跟剛認識的網友裸聊，結果被偷拍側錄，8年後，竟有人在網路上兜售她的露臉私密影片，小蘋焦急報警，揪出幕後黑手就是當年的陳姓男網友，陳男到案後坦承犯行，但不肯花錢和小蘋和解，被法官依違反兒少條例等罪判刑1年10月。

判決指出，2014年1月，當時年僅13歲的小蘋在網路交友，與陳姓男子視訊聊天時，禁不住陳男央求，脫光衣服與陳男裸聊，結果被陳男偷拍側錄；8年後，小蘋的妹妹突然接到陌生人傳來的IG訊息，妹妹打開一看，驚見竟是姊姊的露臉私密影像。

陳男傳完訊息後，又同步在網路開價6千元，兜售小蘋的露臉私密影片，並將相關訊息傳給小蘋，恐嚇她「今天討論出個結果」、「不然我就賣你歷任，讓他去搞」，小蘋嚇到不知所措，最後在妹妹的陪同下報警，警方也揪出幕後黑手就是當年的陳姓男網友。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為他為滿足一己私慾，以手機擷取小蘋裸露身體隱私部位照片，造成她身心健康及人格發展有不良影響，又無視法律對他人個人資料的保護，擅自傳送及張貼猥褻照片給小蘋妹妹，侵害小蘋的資訊自主決定權、隱私權，因此依違反兒少條例等罪判刑1年10月，涉恐嚇等罪判刑10月，得易科罰金，可上訴。

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