搭火車凍未條 男女在火車上激情擁吻還互摸生殖器

方姓男子和廖姓女子在台鐵區間車車廂內的座位上激情擁吻，甚互摸對方生殖器，被苗栗檢方依公然猥褻罪嫌起訴。（記者彭健禮攝）

2024/02/03 11:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高雄市34歲方姓男子和33歲廖姓女子搭台鐵區間車北上行經苗栗縣境途中，竟然情不自禁在列車車廂內的座位上激情擁吻，甚互摸對方生殖器。苗栗檢方認為火車車廂並非關閉隱密，這對男女互摸對方生殖器的動作，顯有供人觀覽之意圖，有礙社會風化，將2人依公然猥褻罪嫌起訴。

方男於去年8月21日和廖女一起搭乘台鐵區間車從南部北上，大約下午3點多行經苗栗縣三義火車站與苗栗火車站之間，坐在第7車車廂座位上的方男與廖女激情擁抱親吻，並互相以手撫摸對方的生殖器。有旅客看不下去，用手機錄影並報警處理。

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鐵路警察局台中分局獲報後，約談2人到案；方男與廖女向警方供稱「有親親抱抱，但是沒有摸摸」。但依當天拍攝到的影片，方男與廖女在車廂內「互動」的10多分鐘內，確實有用手相互撫摸對方的生殖器；警訊後，將2人依法移送苗栗地檢署偵辦。

方男、廖女經檢方傳喚未到庭。不過，檢察官依警詢及影片內容，認方男、廖女在乘客可隨時上下車與出入的列車車廂內，也就是不特定人或多數人得以共見共聞的空間，互摸對方生殖器，明顯是有供人觀覽的意圖；而此動作不僅足以刺激或滿足性慾，客觀上也足以引發一般人羞恥或厭惡感，有礙社會風化，因此依公然猥褻罪起訴2人。

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