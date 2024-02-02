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新進超商大夜班堆高物流箱 原來是擋監視器偷貨款

蔡女竊取現金遭錄下。（圖由民眾提供）

蔡女竊取現金遭錄下。（圖由民眾提供）

2024/02/02 10:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區某超商貨款短缺了3萬餘元，警方調閱監視器查察，發現是剛到職的蔡姓女店員犯案，她刻意將物流箱堆高擋住監視器，以便監守自盜，仍逃不了警察法眼。

小港區民益路上某超商店長1日向小港分局報案，指稱貨款失竊，警方調閱監視器，發現29歲蔡姓店員涉有重嫌，小港派出副所長黃正哲、警員謝錦玉立即前往小港區山明里一帶租屋處，將29歲蔡姓女子查緝到案。

據了解，超商為防止收銀機現鈔太多，規定現金達到一定金額時，店員須進行途中集金，並在櫃上輸入金額印出集金單後再投庫，或是小鈔不夠時再向金庫換取。店長清點金庫的金額時發現短少，才驚覺有內賊。

店內監視器顯示，蔡姓女店員值大夜班，理應客人比較少，她卻分別於1月23日6時許、1月24日4時整理物流箱，相當不合理。員警仔細觀察，原來她刻意將物流箱堆高，擋住監視器，佯裝於收銀檯整理物流包裹，實情為蹲下打開金庫，並以包裹將2疊現金覆蓋掩飾，隨後放在物流箱中搬進辦公室置放，再將現金放進自己口袋。

蔡姓女店員才任職未滿一個月，竟大膽偷取店內3萬多元貨款。蔡女向警方坦承，因自己欠債10萬元，繳不起利息才會臨時起意犯案，全案詢後依業務侵占罪函送高雄地檢署偵辦。

蔡姓店員刻意堆高物流箱，意圖擋住監視器拍攝。（圖由民眾提供）

蔡姓店員刻意堆高物流箱，意圖擋住監視器拍攝。（圖由民眾提供）

女店員竊取鈔票。（圖由民眾提供）

女店員竊取鈔票。（圖由民眾提供）

女店員以物流箱遮掩偷來的現金。（圖由民眾提供）

女店員以物流箱遮掩偷來的現金。（圖由民眾提供）

蔡女利用值大夜班時監守自盜。（圖由民眾提供）

蔡女利用值大夜班時監守自盜。（圖由民眾提供）

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