為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東縣議員潘連周選舉官司 大逆轉改判當選無效定讞

屏東縣議員潘連周選舉官司，高雄高分院大逆轉，改判當選無效定讞。（資料照）

屏東縣議員潘連周選舉官司，高雄高分院大逆轉，改判當選無效定讞。（資料照）

2024/01/31 18:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議員潘連周因洪姓樁腳涉嫌賄選案，被屏東地檢署等提起當選無效之訴，地院判決潘勝訴，檢方等不服上訴，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認為潘同意或容任洪買票，下午改判當選無效並定讞。

前年底，潘連周參選屏東縣第3選區議員，以8千多票當選後，屏東地檢署和黃建溢以潘的洪姓助選人員涉嫌買票，提起當選無效之訴，屏東地院判決潘當選有效後，檢方和黃不服上訴。

高雄高分院調查，洪男於2022年11月20日晚上7點多，在屏東縣竹田鄉大湖社區某涼亭，交付3萬元予陳姓男子，要求以1票1000元，向大湖村選民買票，陳並在住處，將其中5千元給其妻收受，2人並討論欲行賄對象，洪等人行賄行為，業經地院判決有罪。

此外，陳男在刑案供述洪男是潘的樁腳，警方扣得洪的手機，他與潘在同年5月至10月間，電話連絡頻繁，洪並多次發送潘競選文宣電子檔予友人替其拉票，顯示2人間往來互動頻繁、交情非淺，洪應是潘從事競選活動重要樁腳。

況且，洪男曾任高雄港務警察局刑事課偵查員，當知如擅作主張為潘賄選，除將面臨刑事訴追風險，更可能連帶影響潘選情，甚至導致其遭宣告當選無效，如非事先與潘討論、商議，並取得其同意或容任，實無可能甘冒民、刑事責任風險擅自為賄選行為，且洪欲以3萬元替潘買票高達30票，並非零星或隨機行為，因而認定洪應非擅自賄選，改判潘當選無效定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蕭景田涉幫林杏兒買票案 第二波起訴16名里長候選人
2024/01/31 16:36

蕭景田涉幫林杏兒買票案 第二波起訴16名里長候選人
3連霸里長蔡素麗行賄200元白米又落選 高院改判緩刑免關
2024/01/30 17:19

3連霸里長蔡素麗行賄200元白米又落選 高院改判緩刑免關

覺婉榕受邀台慶不動產尾牙 好歌喉驚豔全場
逆轉！苗栗泰安鄉代曾玉琴遭控賄選 二審改判當選有效確定
2024/01/29 23:56

逆轉！苗栗泰安鄉代曾玉琴遭控賄選 二審改判當選有效確定
虎尾鎮、麥寮鄉長補選 綠營授權縣黨部2月底前徵召人選
2024/01/29 16:32

虎尾鎮、麥寮鄉長補選 綠營授權縣黨部2月底前徵召人選

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播