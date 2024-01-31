屏東縣議員潘連周選舉官司 大逆轉改判當選無效定讞

屏東縣議員潘連周選舉官司，高雄高分院大逆轉，改判當選無效定讞。（資料照）

2024/01/31 18:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣議員潘連周因洪姓樁腳涉嫌賄選案，被屏東地檢署等提起當選無效之訴，地院判決潘勝訴，檢方等不服上訴，高等法院高雄分院審理後大逆轉，認為潘同意或容任洪買票，下午改判當選無效並定讞。

前年底，潘連周參選屏東縣第3選區議員，以8千多票當選後，屏東地檢署和黃建溢以潘的洪姓助選人員涉嫌買票，提起當選無效之訴，屏東地院判決潘當選有效後，檢方和黃不服上訴。

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高雄高分院調查，洪男於2022年11月20日晚上7點多，在屏東縣竹田鄉大湖社區某涼亭，交付3萬元予陳姓男子，要求以1票1000元，向大湖村選民買票，陳並在住處，將其中5千元給其妻收受，2人並討論欲行賄對象，洪等人行賄行為，業經地院判決有罪。

此外，陳男在刑案供述洪男是潘的樁腳，警方扣得洪的手機，他與潘在同年5月至10月間，電話連絡頻繁，洪並多次發送潘競選文宣電子檔予友人替其拉票，顯示2人間往來互動頻繁、交情非淺，洪應是潘從事競選活動重要樁腳。

況且，洪男曾任高雄港務警察局刑事課偵查員，當知如擅作主張為潘賄選，除將面臨刑事訴追風險，更可能連帶影響潘選情，甚至導致其遭宣告當選無效，如非事先與潘討論、商議，並取得其同意或容任，實無可能甘冒民、刑事責任風險擅自為賄選行為，且洪欲以3萬元替潘買票高達30票，並非零星或隨機行為，因而認定洪應非擅自賄選，改判潘當選無效定讞。

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