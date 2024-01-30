3連霸里長蔡素麗行賄200元白米又落選 高院改判緩刑免關

北市連任三屆里長的蔡素麗，被訴行賄選民一袋白米，價值200多元，高等法院考量她已70多歲、無前科，但行賄的白米價值不高，今改判1年7月、緩刑3年，免關。（記者楊國文攝）

2024/01/30 17:19

〔記者楊國文／台北報導〕曾經連任3屆的台北市萬華區壽德里前里長蔡素麗，前年在「九合一」大選的里長選舉連任失利，還被檢方查獲她選前利用價值200元的一袋白米向選民賄選，蔡婦在偵查中自白，但一審時否認犯行，被依違反選罷法判刑1年7月，上訴後，高等法院認定蔡婦擔任多年里長竟行賄選民，敗壞選風，但考量蔡婦已70多歲、無前科，且行賄的白米價值不高，改判1年7月、緩刑3年應向公庫支付20萬元，並接受5場法治教育課程，可上訴。

檢方調查，蔡素麗為能夠在2022年11月26日里長選舉中獲得連任，考量選情激烈，竟於同年10月中旬，將9台斤重的白米，送到一位女里民住處門口，並表示「同鄉的，有什麼事情大家互相幫忙」等話，希望能夠投票支持她，即離去。

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該女里民發現門口有白米，詢問後，查覺有異，不但退回白米，並向檢警檢舉。最後選舉結果，蔡婦以77票落選飲恨，檢警等到選舉結束的前年12月5日展開偵辦行動，約談蔡婦到案，檢方依觸犯選罷法的投票行賄罪起訴蔡婦。

台北地院審理時，蔡婦否認以該袋白米行賄女里民，辯稱是志工放置的，並非她送去，不知道此事。不過，合議庭審理認為，蔡婦在偵查中自白，事後否認的辯詞不足採信，考量蔡婦為圖連任里長，卻飾詞卸責，毫無悔意，判她1年7月徒刑。

全案上訴後，蔡婦仍否認犯行，高等法院認為賄選犯行明確，但考量蔡婦已70多歲、無前科，且行賄的白米價值不高，改判1年7月、緩刑3年應向公庫支付20萬元，並接受5場法治教育課程。

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