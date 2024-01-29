子用門簾勒斃父 9旬阿嬤全程目睹

黃嫌在家中弒父。（記者徐聖倫翻攝）

2024/01/29 17:59

首次上稿 16:26

更新時間 17:59

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在阿嬤面前勒斃父親 淡水逆子殺人罪收押

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〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水今上午發生弒親案，31歲黃姓男子以門簾勒斃61歲父親，93歲黃嬤見狀泣不成聲，鄰居聽到趕緊協助報警。警方據報趕抵，經調閱監視器，發現兒子已跑到淡水區公明街金色水岸，於是派員將其逮捕，並依殺人罪送辦。

警方初步了解，這對父子有多起家暴報案紀錄，黃男有酗酒情形，兒子則是長期吸毒，2人雖同住一屋簷下卻水火不容，常常吵架敲桌砸椅，並互相提告家暴。

鄰居向警方解釋，這對父子長期不和睦，阿嬤則年事已高，根本沒法管住這對父子。而且兒子長期酗酒、孫子長期吸毒，2人都有不良嗜好，幫誰也不對，夾在中間的黃嬤只能無奈採取放任。

警方表示，案發時間在上午7時許，到場時發現黃男遺體倒在臥室門口，黃嬤則在一旁哭得不能自己，現場有明顯打鬥痕跡，被扯下的門簾還纏在黃男脖子上，阿嬤表示是孫子做的，而他已逃離現場。

警方循監視器，追蹤到黃嫌行蹤，鎖定他在淡水區公明街金色水岸和衷宮前，並派員將其逮捕。黃嫌到案後供稱，自己因為不喜歡父親的所作所為，所以痛下殺手。警詢後，依殺人罪嫌，將他移送法辦。

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黃嫌遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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