恐嚇集團躲摩鐵外偷拍車牌 三重警涉幫查個資被聲押禁見

新北市警察局三重分局林姓偵查佐（圖中），涉嫌在2020年間，以公務電腦查詢民眾個資，供恐嚇詐騙集團使用。（記者王定傳攝）

2023/11/30 21:32

〔記者王定傳／新北報導〕新北市警察局三重分局林姓偵查佐，涉嫌在2020年間，以公務電腦查詢民眾個資，供恐嚇詐騙集團使用，該集團對外自稱徵信社業者，躲在高級汽車旅館外守候拍攝消費者的車牌，交給林員去查詢個資，鎖定被害者身分後，再予恐嚇取財；檢警昨搜索三重警分局、林員住處等，約談林員及三重林姓角頭、綽號「新莊土地公」的陳姓男子等6人，今日複訊後依違反組織犯罪條例等，聲押禁見林員等5人。

據了解，檢警是在偵辦一件恐嚇取財案時，意外發現有不肖員警提供民眾的個資給恐嚇詐騙集團。

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這個犯罪集團對外自稱是徵信業者，專門在台北市薇閣等高級摩鐵外，等候偷情男女，拍下進出摩鐵的雙B等名車車牌，將車號交由林員查詢車主的身分以及電話等個資，以此鎖定被害者，去訊恫嚇：「如不付錢，就要公布婚外情、偷情證據」等。

由於歹徒專找雙B名車下手，遭恐嚇者通常具有相當社會地位，大多不願意聲張，不論偷情與否，為了省卻麻煩，大多寧願花錢了事，但也有人不願付錢，報警追查。

檢方昨指揮警政署政風室、刑事局、新北市政府警察局發動搜索，約談林員、林姓角頭、陳男等6人到案，今日複訊後依違反組織犯罪條例等，聲押禁見林、陳等5人，1人限制住居。

新北市警局今日表示，涉案人員遭羈押即「停職」，列為汰除對象；若交保，警局將全力配合檢察官指揮偵辦，依法秉持「不輕枉、不庇縱、不掩飾、不護短」態度，從重追究涉案人員行政責任，展現決心以維警譽。

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