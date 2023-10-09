針孔竊錄46組房客嘿咻 偷拍慣犯判賠25萬

黃男摩鐵裝針孔遭求償，高雄高分院判決他賠償25萬定讞。（記者鮑建信攝）

2023/10/09 22:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓偷拍慣犯假藉投宿摩鐵，涉嫌偷裝針孔曝光後，檢警清查共有46組房客人受害，其中陳姓房客求償50萬元精神撫慰金，高等法院高雄分院判決黃賠償25萬元定讞，若其餘房客比照辦理，恐賠償上千萬元。

據了解，2022年5月底，吳姓夫婦入住高雄市小港區某汽車旅館，赫然發現電視機周邊裝飾外框出現異常訊號，經通知業者拆除後，果然是針孔攝影機，但因無記憶卡，無法確認偷拍內容。

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檢警人員接獲報案全面清查，發現黃姓建築工人在2022年2月16日、3月3日、5月27日假藉投宿機會，在摩鐵705號等3間房間，使用電鑽破壞電視牆鑽孔後，涉嫌裝設針孔攝影機，再透過手機遠端連線，觀看投宿房客隱私，共有46組男女客人春光外洩。黃被高雄地院依違反個資法等罪，判處3年10月徒刑。

46組房客被偷拍，其中被害人陳姓男子提起附帶民事訴訟，認為黃非法蒐集他和同行者性生活等資料，要求賠償50萬元精神撫慰金，高雄高分院審酌兩造職業、教育等狀況，判決黃應給付25萬元定案。

據悉，陳男僅高職畢業，目前無業，獲賠25萬元精神撫慰金，若其他房客同樣提出求償，至少要賠上千萬。

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