逆轉！屏東縣前長治鄉長許玉秀涉貪 更1審改判無罪

屏東縣前長治鄉長許玉秀。（資料照）

2024/08/23 21:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣前長治鄉長許玉秀、其夫劉富榮和兒子劉信宏，假藉辦理廟會活動，涉詐領縣府補助款案，高等法院高雄分院更1審首次改判許玉秀無罪，但仍判劉富榮徒刑8年，劉信宏則改處緩刑。

據了解，屏東長治鄉「三山國王宮」，於2016年2月9日（大年初2），舉辦「王爺奶奶回娘家」民俗繞境活動，副主委劉富榮為爭取高額補助，請求鄉公所以舉辦「治鄉陣頭遶境活動」及「民俗技藝熱鬧迎新年活動」，向縣府申請補助款，並委由三山國王宮辦理。

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縣府核撥經費55萬元後，劉姓夫婦和其子劉信宏等人，涉嫌以不實單據灌水請款，三山國王宮不法獲利25萬元，劉姓家人則詐得2萬4000元。

1、2審依貪污罪，判處劉姓夫婦各徒刑8年，兒子3年6月徒刑，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審仍判處劉富榮8年，其子劉信宏改判2年，宣告緩刑5年，需支付國庫20萬元。

至於許玉秀涉案部分，合議庭調查，她未參與活動舉辦、接觸廠商或索取單據，也未介入經辦申請補助、製作公文、收集或黏貼單據、請領補助款的作業及流程，甚至不曾因相關作業或單據核銷的方式，與承辦人有接觸、干預或指示等情事，因此改判無罪，均可上訴。

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