強吻鍾沛君判1年2月！朱學恒上訴 8/26開庭可能當庭對質

名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依判刑1年2月。他不服提起上訴，高等法院定8月26日下午2點40分首度開庭。（資料照）

2024/08/23 21:53

〔記者楊國文／台北報導〕名嘴朱學恒被控在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」強吻摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒為了自清，還到台北地檢署「自我告發」，北檢依強制猥褻罪起訴。台北地院審理時，朱學恒辯稱酒醉「斷片」不認罪，但法官依據立委陳菁徽、餐廳服務生等人證詞，仍認定猥褻事證明確，依強制猥褻罪判刑1年2月。朱學恒上訴，高等法院定8月26日下午2點40分首度開庭，傳喚朱學恒、鍾沛君2人出庭，必要時雙方對質。

檢方調查，2022年8月6日晚上，朱學恒邀鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁同包廂友人先離開，只剩2人獨處，朱學恒起身坐到鍾沛君隔壁，以雙手壓住她的肩膀靠著牆壁，再強吻嘴唇數秒。

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鍾沛君被嚇到愣住，回神後立即轉頭及挪開嘴唇，朱學恒一度回座，但見她呆坐著，竟又起身，一手壓住她肩膀、一手拉住她手臂，不顧她掙扎，二度強吻得逞。

去年6月「#MeToo」運動爆發，朱學恒不避諱原先簽的道歉協議，上談話節目與鍾沛君同台，還竟當著她面侃侃而談「#MeToo」運動，鍾沛君憤而於臉書揭發此事並提告。

北院審理時，鍾沛君的丈夫陳布朗到庭證稱，案發後由他出面和朱學恒對質，朱學恒一度承認違反鍾沛君的意願而親吻，但之後改口不承認。朱學恒前一天擬好的切結協議書中，承認對鍾沛君不當身體接觸，但隔天見面時，朱學恒又想將用語修得更模糊，避開具體的接觸一詞，改稱為冒犯，但朱學恒在用手機修改協議時「身體很誠實，手一直在發抖」，在法庭內說詞自打嘴巴、顛三倒四。

鍾沛君也曾在臉書發文指出，事發後由丈夫出面與朱學恒對質，在律師見證下，朱學恒寫下道歉切結書，承認未經同意違背鍾的意願與信任而主動摟抱及親吻，允諾日後盡可能遠離鍾沛君；後來朱學恒卻宛如失憶的矢口否認、狡賴。

據悉，蒞庭檢察官認為朱學恒辯詞狡猾、矛盾反覆，未見悔意，建請法官從重量刑。

北院依據鍾沛君的丈夫陳布朗、立委陳菁徽、媒體人樊啓明、餐廳服務生證詞，認定朱學恒有罪，依強制猥褻罪將他判刑1年2月。

得知被判刑後，朱學恒發表聲明指出，「本人尊重司法，亦坦然面對所有結果；唯，對於長時間的努力爭取，最終沒能得到一個公平審理的機會，而感到失望。更對於未能把事實真相還原，公諸於大眾眼前，最後仍以判決本人有罪作為收場，而深感遺憾。未來，朱學恒仍會坦然面對，並爭取透過司法途徑，讓自己洗刷冤屈，恢復清白」；朱如外界預期，上訴高等法院。

鍾沛君則在臉書發表心情說，「司法終有正義」，感謝大家關心，希望這場小小勝利，能給予所有受過委曲的靈魂勇氣與希望。

承審本案的高等法院受命法官王耀興日前發出傳票，定8月26日下午2點40分首度召開準備程序庭，傳喚被告朱學恆、告訴人鍾沛君及雙方委任律師出庭，必要時由雙方進行對質。

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