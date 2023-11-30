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侯友宜涉「喬黑道」疑雲 呂忠吉告發包庇罪嗆：關公以你為恥！

在新北市八仙樂園舉辦彩色派對造成塵暴意外的「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑侯友宜當時為新北市副市長，卻讓八仙樂園「八仙過海」，如今又爆出「包庇」喬案疑雲，今向台北地檢署告發侯包庇罪。（記者錢利忠攝）

在新北市八仙樂園舉辦彩色派對造成塵暴意外的「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑侯友宜當時為新北市副市長，卻讓八仙樂園「八仙過海」，如今又爆出「包庇」喬案疑雲，今向台北地檢署告發侯包庇罪。（記者錢利忠攝）

2023/11/30 11:09

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨副總統參選人趙少康自曝，他弟弟十多年前在澳門遭黑道持槍挾持，侯友宜幫忙找黑道在台雙親協調才化險為夷；為此，在新北市八仙樂園舉辦彩色派對造成塵暴意外的「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑侯友宜當時為新北市副市長，卻讓八仙樂園「八仙過海」，如今又爆出「包庇」喬案疑雲，今向台北地檢署告發侯包庇罪。

呂忠吉今向曾在「藍白合」協商場合大談「誠信」的侯友宜喊話；呂忠吉說，塵暴事件發生後，當時為新北市副市長的侯友宜，公開質疑八仙樂園的責任，還說「可以八仙過海嗎？」沒想到最後新北市真的讓「八仙過海」，把所有司法爛帳都丟在他的身上，侯友宜不要再公開講「誠信」、不要再「拜關公」，「關公會以你為恥」。

針對趙少康公開揭露侯友宜十多年前「找黑道父母的救弟之情」，呂忠吉今質疑，趙少康公開的這起犯罪事件，不僅涉犯持有槍枝、恐嚇及組織犯罪條例等罪，侯友宜曾擔任警政署長，理應遵守法律，將持有槍械等相關案情移由檢方偵辦，卻「私下喬案」，恐有包庇罪嫌。

呂忠吉直言，侯友宜此舉是錯誤示範，也是對台灣司法最大的藐視，唯有檢調介入偵辦，方能釐清事實。

「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑發生八仙塵暴事件時，侯友宜當時為新北市副市長，卻讓八仙樂園「八仙過海」，如今又爆出「包庇」喬案疑雲，今向台北地檢署告發侯包庇罪。（記者錢利忠攝）

「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑發生八仙塵暴事件時，侯友宜當時為新北市副市長，卻讓八仙樂園「八仙過海」，如今又爆出「包庇」喬案疑雲，今向台北地檢署告發侯包庇罪。（記者錢利忠攝）

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