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神棍性侵女高中生上百次「中風才停手」 判賠120萬

57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，並在車上性侵女子。（資料照）

57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，並在車上性侵女子。（資料照）

2023/11/29 10:24

〔記者王定傳／新北報導〕57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，從2015年起以「被嬰靈跟著」、「體內卡陰」、「身後有很多『魔神仔』」等荒謬理由，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵，有4名女子受害，後來他「作法」時中風才停手，其中一名遭性侵及猥褻上百次的女子提訴求償1千萬元，新北地院審理後判洪男賠償120萬元。

被害女子從2017年、還在念高中時，就遭洪男性侵，直到2020年間，洪男對她「作法」時中風，其犯行才停止；經檢警調查發現，洪男總計對4名女大生或女高中生（包含本案被害者）下手，犯行169次，刑事部分，一審法院依加重強制性交等罪，判處洪男22年徒刑。

本案被害者則控訴，當時洪男把車停在新北市蘆洲、三重河堤旁停車場、新北市八里區八里商港公園停車格、桃園市某停車場，以每週一次頻率，假借宗教名義，趁她感情、身體及家庭狀況不佳，情緒低落之際，佯稱若不接受宗教治療，會變得很慘、罹患子宮頸癌及乳癌、19歲就會死掉、父母會離婚。

被害者信以為真、心生畏懼，違背自己意願，依洪男指示脫光衣物，洪男隨即伸出狼爪，以毛筆沾硃砂在她的胸部、背部及下體等處畫圓、寫字，並以手撫摸胸部，甚至強行性交，提訴求償1千萬元。

洪男辯稱女子有選擇的可能，並無以詐術或以強暴脅迫、其他違反意願方式侵害該女性自主權；法官綜合被害者、證人在偵審時指述、訊息記錄、刑事判決書等證據判定，洪男以怪力亂神迷信手段，違反被害者意願強制性交，判賠120萬元精神慰撫金，可上訴。

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