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首頁　>　社會

人妻、小王鹹濕對話 精神外遇判賠遮羞費

示意圖

示意圖

2023/11/29 07:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕劉姓業務員疑偷吃人妻林女，對話鹹濕曖昧，如「超色的、不要碰我、很短」等，人夫大怒求償60萬元，橋頭地院認為2人雖無嘿咻，但逾越朋友關係，認定精神外遇，判決連帶賠償2萬元遮羞費。

人夫阿國指出，他無意間發現其妻林女和劉男在手機遊戲toki中以情侶配對狀態出現，相約在2021年1月20日見面，並有「要記得想我」等對話外，隔月7日林女還前往劉住處幽會，聊天紀錄及語音對話內容，更是鹹濕不堪入耳，經他追問後，林女坦承精神出軌，因而要求2人連帶賠償60萬元。

劉男則以配偶權並非憲法上權利或法律上利益，非屬民法侵權行為標的，阿國無權請求賠償。又說，阿國截取手機遊戲線上公開場合聊天部分內容，指稱他侵害配偶權，實屬無稽。

橋頭地院開庭調查，雖查無被告2人「炒飯」證據，但勘驗阿榮提出的錄音內容，如劉：「我都剩3公分而已還要在短哦」，林女回覆：「對在短、整天只想有的沒的、超色的、不要碰我了、我不去高雄了」等，認定逾越一般朋友交往關係，確有精神出軌，並審酌兩造職業、學歷和經濟等狀況，認為連帶賠償2萬元即可，仍可上訴。

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