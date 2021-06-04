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    已婚男車禍上新聞成鐵證 抖出偷情女同事內幕

    林男駕駛大貨車行經國道2號八德匝道口發生車禍上了新聞，私自搭載許女陪同也跟著曝了光。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    林男駕駛大貨車行經國道2號八德匝道口發生車禍上了新聞，私自搭載許女陪同也跟著曝了光。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2021/06/04 13:23

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］已婚的林姓男子出軌小10歲許姓女同事，毫不避諱出雙入對，去年8月間駕駛大貨車出班還私自帶許女陪同，豈料，行經國道2號八德匝道時不慎撞上指示路牌翻車上了新聞，林男事後向公司坦承「上班帶女朋友是我不對」，報導及對話成了鐵證，元配一怒告上法院，桃園地院判決林、許2人須連帶賠償元配15萬元。

    元配指控，她與丈夫於2016年結婚並育有2個孩子，後來丈夫與許女發生婚外情，在外出雙入對、毫不隱瞞，上班期間甚至互稱「老公」、「老婆」，還相約上摩鐵幽會、出遊過夜，去年8月間丈夫出車私自帶許女陪同，發生車禍上了新聞而曝光，丈夫曾跟公司坦承「上班帶女朋友是我不對」，經第三人向她通報並提供對話及車內找到的情人節卡片，遂以這些證據對丈夫及許女提告求償。

    林男、許女異口同聲否認婚外情，林男辯稱2人只是同事，有金錢上的往來，跟公司表示帶「女性朋友」一起出門是他的錯、也不合理，但那時是因心情不好才如此，去摩鐵則是為了還錢；許女說，卡片是寫給網路認識的男友，非林男，去摩鐵就是處理錢的事。

    法官勘驗車禍報導及元配提供的事證，認為林男向公司坦承時，傳的對話是「女朋友」、非女性朋友，一般指的就是伴侶、情人，而出車非許女業務，若無特殊關係，私下帶她陪同不合常情，2人進出摩鐵亦曾被目擊，從卡片上的暱稱、日期等，研判應是寫給林男無誤，認為2人已侵害元配的配偶權，判決2人須連帶賠償15萬元，可上訴。

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