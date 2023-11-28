可惡！板模工拉國中少女性交、張貼「裸照公告」一審判5年

台中一名劉姓男子和未成年少女性交，還在學校、住處、公車站張貼「裸照公告」，台中地院一審判處5年徒刑。（記者陳建志攝）

2023/11/28 14:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名劉姓男子，打網路遊戲認識一名國中少女，劉男多次和她在公廁發生性行為，還要求她拍裸照傳給他，沒想到去年底少女提分手引發劉男不滿，竟將少女的裸照加上「就讓大家知道你有多破」等字句做成傳單，指使友人在少女的住處、學校、公車站等地張貼，警方獲報將兩人查獲送辦，台中地院審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例判處劉男5年徒刑，可上訴。

檢警調查，劉姓男子打網路遊戲認識未滿16歲的國中少女，劉男知道她未成年，卻多次和他在公廁等地發生性行為，還要求少女自拍裸露下體、胸部的裸照傳給他。

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沒想到去年底少女提出分手，引發劉男不滿，將此事告知友人後，友人先在Instagram訊息上傳少女3張裸照，還寫下「我沒看過這麼爛的女生」、「自以為很漂亮跟我在一起時腳踏好幾條船」、「妳今天遇到妳倒楣，我就讓大家知道你有多破」。

劉男的友人並將上述文字和裸照排版製成傳單，前往超商影印30多張後，今年1月2日凌晨5點多，先前往少女的住處外張貼「裸照公告」1張，隔天又到少女就讀的學校門口張貼「裸照公告」9張，接著又連續多天前往少女的學校附近公車站、住處等地張貼「裸照公告」前後共30多張。

因計程車司機聽到兩人的對話，在兩人下車後，返回將「裸照公告」撕下報警，加上少女的父親發現住處被張貼裸照報警，警方加強巡邏，當場查獲劉男的友人正在張貼，將兩人送辦。

台中地院法官審理後認為，劉男與14歲以上未滿16歲的少女性交，且引誘她拍攝裸照，還將裸照製成「裸照公告」四處張貼，嚴重影響少女名譽、社會評價與隱私，考量其犯後坦承犯行，犯後態度尚可，不過尚未取得少女和其父親的諒解，依觸犯14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、引誘少年製造性影像罪、製造少年之性影像罪，共判刑5年，可上訴。

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