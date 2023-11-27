狼師幼兒園長玩「金蟬脫殼」 議員洪婉臻批北市府毫無作為

議員洪婉臻（左）發現幼兒園長大玩「金蟬脫殼」，右圖為市長蔣萬安。（翻攝自台北市議會影音）

2023/11/27 18:22

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市某私立幼兒園傳出男老師性侵女童遭檢方起訴，受害人數竟多達12人，且這名狼師竟是園長兒子。台北市市議員洪婉臻憤怒表示，該園長開設的另一家托育中心，後來不僅改名，11月竟讓她的員工掛名負責人，家長完全沒有安心選擇幼兒園的自由。台北市長蔣萬安表示，他絕不允許類似情況發生，後續防治與相關資訊公布會在2個月內提出研究成果報告，也希望中央一同來修法。

洪婉臻憤怒說，狼師身分遲遲無法揭露，民眾面對狼師竟只能保護自己，有民眾在該幼兒園附近放看板，諷刺說兒少法請勿宣傳；網路上還有整理全台最大幼兒園違規地圖，警告家長誤踩雷。她批評市政府有更多資源，卻沒辦法詳盡告知資訊，讓家長沒有安心選擇幼稚園的自由。

請繼續往下閱讀...

洪婉臻也怒批，狼師東窗事發後，該園長開設另一家托育中心，後來該托育中心不僅改名，11月竟讓她的員工掛名負責人，沒想到社會局長卻說，「我沒辦法約束民眾之間商業行為」，讓她直呼，社會局長是「專業的傲慢」，許多受害者家長看到只能待在議員研究室內哭泣，請社會局高抬貴手，不應只說「依法行政」。

蔣萬安回應，對於此事他很心痛，絕不允許類似情況發生，後續防治與相關資訊公布會在2個月內提出研究成果報告，也希望中央一同來修法。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

民眾不得已只能自救。（記者陳奕劭攝）

台北市長蔣萬安允諾解決問題。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法