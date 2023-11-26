性侵醉漢又偷錢 「撿屍男」賠30萬獲輕判

台中地院認為郭男坦承犯行且願意賠償30萬元，性侵害部分，援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判徒刑1年8月。（記者張瑞楨攝）

2023/11/26 10:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市郭姓男子在今年2月2日清晨，於中市南屯區見兩名男子醉酒，他竟伺機「撿屍」，將2人帶到汽車旅館，並對其中1人性侵害得逞，還偷走皮夾與現金9600元，台中地院審理時，他願意賠償被性侵害男子30萬元，法官認為他觸犯3年至10年徒刑的乘機性交罪，但考量他坦承犯行且願意賠償和解，以「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判徒刑1年8月，竊盜罪則判刑3月，可易科罰金約9萬元。

判決書指出，郭男上述時間在南屯區大墩十一街某處，見醉酒的何男攙扶同樣喝醉酒的阿強（化名），他協助何男把阿強帶到汽車旅館內，見阿強已是酩酊無力、意識不清，他遂對阿強性侵害得逞，臨走前還偷走阿強的皮夾，裡面有現金9600元與駕照等財物。

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台中地院審理時，郭男坦承犯行，法官認為他觸犯乘機性交罪，是法定刑3年至10年徒刑的重罪，但考量郭男是思慮未周，一時情慾失控，與預謀犯案的惡性不同，且坦承犯行，態度尚佳，亦與阿強成立調解，承諾以分期付款方式賠償30萬元，縱使判決最輕的3年徒刑，還是猶嫌過重，衍生情輕法重的現象，援用刑法第59條規定，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判處徒刑1年8月，如果判決確定，他必須入獄服刑。

至於偷竊皮夾財物部分，法官考量高中畢業的郭男，過去曾有竊盜與違反洗錢防制法等前科，素行不良，依據竊盜罪判刑3月，可易科罰金，全案可上訴。

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