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美國街友性侵15歲少女 遭她男友持槍射殺

美國街友路邊性侵15歲少女，遭受害者男友持槍射殺身亡；示意圖。（資料照）

美國街友路邊性侵15歲少女，遭受害者男友持槍射殺身亡；示意圖。（資料照）

2023/11/27 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕凡尼亞州一名街友被控性侵15歲少女，由於少女家長不願配合警方調查或提告，因此成為受害者男友的行兇動機，時隔4個月，街友遭受害者男友持槍射殺身亡。

綜合外媒報導，22日在美國賓州有一名15歲少年托馬斯·詹姆斯·尼亞霍斯（Thomas James Niarhos）持槍近距離對39歲街友傑里米·韋倫·霍金斯（Jeremiah Waylon Hawkins）的臉部開槍，警方到場時，發現尼亞霍斯已經被眾多路人壓制在地，但他仍大喊，「他是性侵犯，不要為他難過，他性侵15歲的女孩，不要幫他。」

據了解，早在7月13日尼亞霍斯就曾向警方報案，透露街友霍金斯性侵女友的罪狀，但警方在聯繫少女的家長後，少女家長明知道事情的所有經過但仍堅持拒絕提告，也不願意配合警方調查，這件性侵案變成了尼亞霍斯的行兇動機，在時隔4個月，尼亞霍斯就帶著自己父親的槍枝親自射殺了霍金斯。

據報導指出，尼亞霍斯的父親是波茨敦希望燈塔（Pottstown Beacon of Hope）的執行董事，這組織為當地無家可歸的街友提供幫助，且這位父親透露，「在兒子房間找到一張紙條，寫著計畫逃跑，旁邊還有一袋衣服」。

目前尼亞霍斯將作為成年人被指控以下罪名，一級兇殺案、三級重罪謀殺及持有槍枝等罪責，並被關押在蒙哥馬利縣青年中心不得保釋，而初步聽證會將於11月30日下午舉行。

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