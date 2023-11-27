刺死99歲老父 她重判16年延押2個月

吳女涉嫌刺死高齡父親，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

2023/11/27 07:46

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〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市63歲吳姓女子僅因爭吵涉嫌持刀刺死99歲父親後自戕獲救，7月間被高雄地院依殺害直系血親尊親屬罪判刑16年，高等法院高雄分院認為她有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

據了解，2022年6月10日下午，吳女住高雄市新興區，是家中長女，因故與父親起爭執，涉嫌持料理刀刺殺父親後自殘。當天下午4點20分，吳父的2女兒欲帶父親去醫院看診，赫然發現他躺在房間床上死亡，大姊則倒在床邊，手腕割傷，血流滿地，經送醫急救撿回一命。全案經新警興分局移送高雄地檢署偵辦起訴。

吳女辯稱，當天服用安眠藥物後睡著了，當時父親在床上睡覺，否認拿刀割腕，聲稱是在睡著時被別人砍傷而痛醒，因為眼睛不好、看不見，沒看到是誰砍她，痛醒後沒多久就昏過去，沒有發現父親被何人殺害，否認犯行。

高雄地院依殺害直系血親尊親屬罪，判處吳女有期徒刑16年，她不服上訴，高雄高分院審理期間，因她羈押期限將屆，並認為其所犯最輕本刑5年以上，並被重判16年徒刑，有逃亡之虞，裁定延期羈押2個月，可抗告。

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