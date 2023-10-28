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大女兒5刀了結失智父 小女兒怒告求償748萬

99歲吳姓老翁身中5刀慘死，女兒始終否認涉案一審判刑16年。（資料照）

99歲吳姓老翁身中5刀慘死，女兒始終否認涉案一審判刑16年。（資料照）

2023/10/28 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高齡99歲的吳姓老翁去年被小女兒發現陳屍家中，身上有5處刀傷，行凶殺父的姊姊也雙手割腕，送醫後挽回一命，高雄地院依殺害直系血親尊親屬罪判徒刑16年，小女兒不甘心，替自己和植物人的哥哥求償748萬元，法官判吳女應賠308萬餘元。

判決指出，吳姓老翁是退伍多年的外省老兵，和妻子育有2子2女，妻子過世逾30年，兩個兒子一個過世多年，一個多年前因車禍變成植物人長住安養中心，大女兒和死者同住，小女兒則住屏東。

去年6月10日下午4點多，小女兒返回老家準備帶父親去看醫生，結果剛入家門，就看到父親和姊姊兩人全身都是血躺在父親房內，警、消獲報到場後，先將雙手都有割傷的大女兒送醫，待確認吳翁已無生命跡象後，通知鑑識人員到場採證。

大女兒面對檢警訊問，一直不肯透露殺父動機和原因，只說自己割腕後就昏迷，不曉得老父發生什麼事，但檢方根據法醫的驗屍報告，發現吳翁身中5刀，刀刃痕跡和大女兒用來割腕的刀子相符，且老翁的左手大姆指還有一處小刀傷，被法醫解讀為「抵抗傷」。

法官根據相關事證研判，吳女獨自與高齡且有失智症狀的老父共同生活，缺乏社會資源挹注、充足人力支持及情感宣洩管道，長期累積的壓力不言可喻，案發前，吳女雖曾試圖將老父送往榮譽之家照護，但老父不願離家，且她已多次表達與老父一同尋死之意念，因此認定就是她殺害老父，依殺害直系血親尊親屬罪判徒刑16年、褫奪公權5年。

吳女妹妹無法原諒姊姊殘殺父親的行為，替自己和植物人的哥哥求償748萬元，高雄地院審理時，法官認為，吳男目前無謀生能力，需他人扶養，因此扶養費加上非財產上損害，判吳家大姊應賠308萬餘元，可上訴。

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