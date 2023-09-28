輪胎行縱火犯陳彥翔判死 妻子娘家痛哭：他抵不過8條命

陳彥翔妻子的3名姊姊到場聆聽宣判後說，「他1條命，抵不過往生者8條命」，明天就是中秋節了，家裡一下子少了4個人，怎麼團圓過節！ （記者廖雪茹攝）

2023/09/28 13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹正義輪胎行逆子縱火弒親8死案，新竹地方法院一審宣判陳彥翔死刑，褫奪公權終身，可上訴。出席聆聽宣判的陳家大媳和二媳的家屬哭紅了眼，痛批陳家迄今一句道歉都沒有，泣訴「他1條命，抵不過往生者8條命」，對於宣判，家屬都表示欣慰，司法終於還給他們死者家屬一個公道；至於陳嫌家屬則無人到場。

這場火警，造成陳彥翔的媽媽、妻子與3名子女和大嫂、妹妹、姪女8死的慘劇。其中，陳彥翔妻子的父母和3名姊姊到場聆聽宣判。姊姊曾小姐說，「他1條命，抵不過往生者8條命」，對於法官判處死亡，對家屬來說真的是一個安慰。明天就是中秋節了，家裡一下子少了4個人，怎麼團圓過節！曾小姐說，一審雖然判死，司法還給他們公道；但家屬很擔心陳彥翔會上訴！

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陳家大媳的母親林女士淚流滿面的說，這個宣判，讓她感覺司法還有希望，很欣慰，至少讓死者家屬感受到司法的正義和公正，「我們的期待沒有落空」，感謝社會大眾對他們的幫助。

林女士接著說，她是單親媽媽，辛苦獨力扶養女兒長大，嫁到陳家不到1年，連1歲的外孫女，「就這麼全部都沒有了，我怎麼受得了」。宣判結果，讓她覺得很辛慰，沒有對司法失望！

林女士說，慘劇發生以來，「陳家只帶給我二度傷害，完全沒有賠我半毛錢」。女兒和外孫女的保險金原本說要給她，結果都沒有，「他們（陳家）沒有賠給我們兩個媳婦家任何一毛錢。」陳彥翔也拋棄繼承，「甚至女兒的保險金和存款，竟然拿去幫陳彥翔還債務。我女兒用生命換來的錢，還要為殺害她的人還債，這還有沒有天理！」林女士痛泣，「再多的錢，也賠不起我的女兒和外孫女！」

陳家大媳的母親林女士淚流滿面雙手合十感謝的說，這個宣判，讓她感覺司法還有希望，很欣慰，「我們的期待沒有落空」。 （記者廖雪茹攝）

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