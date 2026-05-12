文大橄欖球隊員晨運遇老翁落水 奮不顧身跳水救人卻失聯

消防員持續搜救失聯男大生。（記者王冠仁翻攝）

台北市大稻埕碼頭今天傳出一起落水事件，93歲張姓老翁被民眾目擊落水後，恰好文化大學24歲李姓男大生跟一名同學在附近運動完休息，李聞聲趕往跳下水救人，沒想到竟雙雙失聯。消防員稍早已經救起張翁，但李生仍未尋獲。

台北市消防局在今天清晨5時20分接獲報案，報案人聲稱在大稻埕碼頭處有一名長者落水，一名年輕男子也下水救援，但雙雙失聯。早上9時許，消防員救起老翁，但他失去呼吸心跳命危送醫。

請繼續往下閱讀...

警方調查，今天清晨5時許，李姓男大生跟一名同學在大稻埕碼頭附近運動後休息，他們不久後聽到附近其他出來晨運的民眾在呼喊有人落水。

李生與同學見義勇為趕往事發地點，李立刻下水救人，他一度接觸到落水的張姓老翁。當時李男同學在岸邊，試圖拿救生圈拋擲給他，但無奈救生圈一端綁有繩索，繩索長度不足以接觸到李，同學最後只能眼睜睜見著兩人沒入水中。

李男同學隨即報警，並告知警方事發經過。

據悉，李男是文化大學學生，也是橄欖球隊隊員，曾在2022年的學校路跑賽事中拿下3公里組冠軍。

至於張姓老翁今天清晨則是從住家步行到碼頭邊落水，警方調閱監視器畫面追查，前往訪查他家人才查出他身分；他家人聲稱近日並沒發現異狀，對於老翁落水感到十分驚訝、難以接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法