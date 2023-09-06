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啃老不成持鐵槌弒父棄屍 留美女碩士與男友判賠692萬元

留美的張姓女碩士（右）與張姓男友（左）刑事部分判處無期徒刑，民事則判賠692萬元。 （資料照、取自江女臉書）

留美的張姓女碩士（右）與張姓男友（左）刑事部分判處無期徒刑，民事則判賠692萬元。 （資料照、取自江女臉書）

2023/09/06 07:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市34歲江姓女子與35歲張姓男友赴美念書，取得碩士學位的江女，不滿父親不再資助留學費用，與張姓男友兩人在2021年12月，到江父擔任保全的國小，聯手持鐵槌狠敲江父頭部致死，以機車載往山區棄屍，台中地方法院今年4月依殺人等罪名，判處江女、張男無期徒刑，死者的遺孀與兒女索賠1342萬元，台中地方法院判決江女與張男應賠償692萬元。

判決書指出，在學校擔任保全的江男，省吃儉用存錢，讓女兒和男友一圓出國留學夢，後因經濟壓力太重無法再提供資金，兩人在美留學中斷，於2020年返台，江女數度與男友找父母理論，卻被父親報警處理。

江女與男友為此懷恨，2021年12月先買膠帶、美工刀、繩子、手套、鐵鎚、束帶等工具，於同年12月26日深夜，到江父擔任保全的國小理論時起爭執，張男持鐵鎚重擊江父頭部，江父重傷倒地，江女卻指示男友持鐵鎚「再打」，將江父活活打死，再由張男騎著江父機車，把江父夾在前座，江女則騎著兩人原本雙載的機車跟隨在後，載到太平山區棄屍，江女的妹妹因為聯繫不上父親報警，警方於同年月28日找到遺體。

這對情侶坦承殺人犯行，動機是江父沒有依約，提供資金給江女，兩人因此在美國生活困難，被迫學業中輟返台，找江父理論並要求持續資助留學，卻又被拒絕，因此心生怨懟而行凶，台中地院一審皆判處兩人無期徒刑，可上訴。

死者的遺孀與子女（江女的手足）提出刑事附帶民事賠償，索賠精神撫慰金與喪葬費等共1342萬元，江女與張男抗辯慰撫金太高，台中地院判決兩人應連帶賠償692萬元，可上訴。

江女與男友張男殺害父親後，將遺體棄置山區水溝。（警方提供）

江女與男友張男殺害父親後，將遺體棄置山區水溝。（警方提供）

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