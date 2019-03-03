涉毆死母親 留美傳播女碩士聲押禁見

2019-03-03 22:47

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市7旬林姓老婦前天遭遇攻擊不治，其擁有美國傳播碩士學歷、曾在大學當講師的林姓女兒（43歲），原聲稱母親是在返家途中遭不明歹徒攻擊，但檢警調閱其住處大樓監視器畫面，發現前晚案發前她曾獨自頻繁進出大樓，且查無她所稱的歹徒蹤跡，質疑她涉案情節重大將她拘提到案，今依最重可處死刑的殺害直系尊親屬罪將她移送士林地檢署複訊，今晚10點半訊後依有逃亡及滅證之虞將她聲押禁見。

據悉，林女曾向律師透露，她自國中2年級開始，就被父母送至美國求學，直到2011年，在美國取得傳播碩士學位後才返台。未婚的林女多年前返台後，便與母親一同住在天母，她自稱曾在大學擔任講師，但疑似因私人因素，目前無業。

檢警調查，林女返國後精神狀況即出現問題，她自稱「有東西跑到她的腦袋裡」，不定期在台北市立聯合醫院陽明院區就診，此次案發後，她仍自稱「腦中有神秘的聲音控制我！」但從頭到尾都否認傷害母親。

警方昨日從死者家中帶回大批證物，包括打掃用的掃把及畚箕以及健身用的短棍，不排除短棍疑似是凶器；檢警勘驗死者遺體，發現其後腦勺遭鈍器重挫導致顱內出血，疑為致命傷，且臉部及身體多處也有大面積瘀挫傷，生前疑遭到虐打。

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