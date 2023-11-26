鼻酸！單親媽腳骨裂卻憂兒餓肚 霸氣警：我帶你去買吃的

張姓單親媽媽近日因腳骨裂無法上班，又擔心幼子無人照顧不願就醫。（警方提供）

2023/11/26 18:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓單親媽媽獨力扶養2名幼子，近日因腳骨裂無法上班，又擔心幼子無人照顧不願就醫，前晚在浴室不慎跌倒撞傷頭部無法動彈，直到隔天見幼子肚子餓無奈下向警方求助，員警趕往查訪，得知房租已到期卻身無分文窘境，除霸氣帶著2名男童去吃飯，也向相關社服單位通報，希解燃眉之急。

台中市第四分局大墩派出所昨接獲張女報案，稱在家中不慎跌倒撞傷頭部無法動彈亟需協助，員警杜晉銘、張勝雄趕往查訪，看見腳部受傷走路一瘸一瘸的張女應門，無助表示自己與2名幼子同住，前一晚浴室準備盥洗時，突然感到一陣天旋地轉，後腦勺直接撞上地板昏過去。

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醒來後才知道是小孩費了好大的功夫，才將其從浴室拖出來，並泣訴因遭家暴而離婚，現在房屋租約到期而身無分文的窘境，員警看著一旁身材瘦小男童憂慮神情，堅強地訴說媽媽因腳骨裂無法上班，擔心他們無人照顧，不願意去醫院就醫的無奈。

員警一面勸說張女要盡快就診治療，一面從旁關心孩子近況，雖然他們缺少父親關愛，但依然乖巧懂事，在得知兩兄弟正值發育階段，卻連早餐錢都籌不出來時，心頭一震不免鼻酸，隨即霸氣表示，「走，我帶你們去便利商店買吃的」，男童聞訊既驚訝又開心，此時的員警彷彿化身成超人英雄般，再三感謝警察叔叔的幫忙。

員警亦不忘鼓勵男童身處逆境更應該好好努學習，才可以保護好媽媽，改變現況；分局長李建興表示，員警秉持為民服務的精神，透過勤區查察、探訪挖掘轄內弱勢家庭、團體，協助通報社政單位，自發性予以關懷，適時提供協助，以貫徹中市警局長「73328」警政工作策略，讓善的循環得以延續。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

員警上門查訪關心。（警方提供）

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