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玩命關頭？前方車子開得歪七扭八 驚見竟是幼童握方向盤

路上竟有車輛由小孩操駕，其他用路人看得膽顫心驚。（小鎮資訊網站提供）

路上竟有車輛由小孩操駕，其他用路人看得膽顫心驚。（小鎮資訊網站提供）

2023/11/25 21:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕有民眾開車在省道台1線內埔路段發現，前方休旅車行駛路線歪歪扭扭，非常危險，開近一看發現，竟個幼童握方向盤。內埔警方指出，駕駛不應放任幼童於前座甚至是駕駛，此行為可處1500至3000元罰鍰。

民眾投訴說，她日前行經台1線內埔路段，發現前方休旅車行駛軌跡非常詭異，歪歪扭扭駛，一開始還以為是酒駕，但開到國道3號內埔交流道附時接近一看，竟是個幼童在「掌舵」。

她說，雖然可以看到幼童是坐在大人腿上，但大人腿控油門、小孩操駕方向盤的行為非常不可取，一路開得歪七扭八就是明證，她看得頭皮發麻，若發生碰撞怎麼辦？被撞的人豈不是非常倒楣。

內埔警分局指出，2歲以下的小孩應明確使用「後向式安全座椅」，體重10到18公斤的幼童則要使用幼童安全座椅，4到12歲的孩子視體型選擇學童座椅或增高墊，違反規定可依法處駕駛人1500元到3000元罰鍰。

警方提醒，安裝安全座椅應記住「後、安、固、指」4字口訣，「後」為將其放置車的後座；「安」則為按照說明書安裝；「固」是確認穩穩固定；「指」代表繫緊安全帶，仍要保留一指的空隙。分局長郭譯隆說，常有家長認為離家短短路程抱在前座更方便省事，但大意反而更易發生事故，他提醒，無論行車距離多短都，幼童都應坐安全座椅，以維安全。

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