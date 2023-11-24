30歲涉詐差點含冤 父親意外透露：她心裡住著「小學生」

這個月律師訓練所邀請南院法官討論「冤案」，法官則舉一件詐欺案，表示差點錯判。（記者王捷攝）

2023/11/24 07:52

〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院法官這個月應邀到律師職前訓練討論「冤案」，提到一位年近30的廚娘提供銀行帳戶給詐團成為詐欺共犯，不管檢方如何詢問，都辯稱自己「太單純」，沒想到她的父親形容她從小「反應慢」，才啟動心智鑑定，發現智力只有小學生程度，也讓法官意識到廚娘心裡面住著「小學生」，最終判她無罪。

這名女性從就讀高職就半工半讀，很開心能在簡餐店打工，常跟朋友分享店家資訊，她的父親可能希望她能像正常人一樣生活，因此從未為她申請身心障礙資格，也沒讓她到特教班受教育；她非常懷念學校生活，有次發現沒有和意外過世的學妹合照過，卻樂觀地說可以把自己的照片合成上去。

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然而，在法庭上，法官與檢察官沒時間了解被告的人生，只能根據證詞和證據做出判斷，尤其在消耗大量司法資源的詐欺案。去年，廚娘被詐團盯上，她誤把每天在網路上關心她的歹徒當成朋友，還透露了家裡的經濟困境，讓歹徒有機可乘，以借錢為由，要求她申請網銀帳戶，而這些帳戶最終被用於洗錢。

進入審理階段時，廚娘始終否認犯罪，無論檢察官如何詢問，她都堅稱相信對方真的想幫助她，因為家中正好缺錢，檢察官對她天真的行為表示質疑，加上廚娘無力聘請律師，由父親擔任她的輔佐人，情況顯得相當不利。

然而，廚娘父親的陳述為案件帶來轉機，他提到女兒智能反應較慢，促使法官要求進行心智能力鑑定，鑑定結果顯示，廚娘學習能力有限，智能水平相當於9至12歲兒童，還調閱她國中、高中的成績當依據，考慮到被告的特殊智能狀況，法院判她無罪，且檢察官未提出上訴。

法官說，第一次出庭的被告或證人，常會緊張而陳述不完整，特殊的智能狀況也不易被察覺，如果不是廚娘父親的提醒，這個詐欺案可能會錯判。法庭是為了讓人伸冤的地方，確保無辜者不受冤枉，是審檢辯三方的共同責任。同時也提醒新晉律師，要關注被告的個人背景和細節，以防止冤案的發生。

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