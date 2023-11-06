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網路情人要送房？女卸心防獻4帳號才知變人頭

刑事局提醒，愛情詐騙不只騙錢，還會騙取人頭帳戶。（記者姚岳宏攝）

刑事局提醒，愛情詐騙不只騙錢，還會騙取人頭帳戶。（記者姚岳宏攝）

2023/11/06 14:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路情人為你買房又給錢？小心是要騙帳戶！高雄市林姓女子7月在臉書認識網友「黃少源」，雙方加LINE聊天，從8月起以結婚為前提交往，後來對方提議要買房子登記在林女名下，要她將名下銀行帳戶綁定4個約定帳號，並告知網路銀行帳號密碼，林女心花怒放不疑有他，照指示操作，直至9月中旬發現帳戶被列警示，才驚覺淪為人頭帳戶

刑事警察局呼籲，近來人頭帳戶於黑市價格水漲船高，以往愛情詐騙只跟被害人借錢，現在不借錢反而會主動提出甜頭要「給錢」、「給房子」，再用「協助匯錢」為理由騙取被害人的帳戶；警方提醒，不論用任何話術包裝，對方要你「寄出金融卡」、「告知提款卡密碼」或「告知網路銀行帳號密碼」、「設定約定帳號」就是關鍵語，都是詐騙集團獲取「人頭帳戶」的方式。

無獨有偶，10月上旬，基隆王姓男子在網路上認識網友「陳雯菲」並加LINE聊天，2人相談甚歡，「陳雯菲」自稱是人在國外的紅酒進出口貿易商，因返台無法攜帶太多現金入境，提議先匯5萬元美金給王男，待返國後再向王男取回。

對方又說，由於外幣匯款問題，要王男加「金管會黃天牧專員」的LINE請他協助處理，該「黃天牧」專員指示王男，為完成海外匯款程序，要先寄出1張提款卡並告知密碼，王男照指示做後，也被利用變成人頭帳戶。

警方表示，新修正洗錢防制法第15-2條規定，變成人頭帳戶，就算沒有收受對價，只要提供3個以上帳戶，5年內犯2次，也都會被認定涉嫌洗錢罪，處三年以下有期徒刑，民眾不能再以「不曉得」、「沒收錢」、「被騙的」為由脫罪，如發現有異常，請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免成為被詐騙集團利用、帳戶被凍結的冤大頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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