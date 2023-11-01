洗錢防制法修正！網路交友變洗錢帳戶不起訴 改行政「告誡」

洗錢防制法修正案增修提供帳戶罪，採先「告誡」取代「起訴」模式，圖為洗錢防制法新制與舊制差異。（資料照）

2023/11/01 22:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕「洗錢防制法」修正案從今年6月16日起實施，新法增修「提供帳戶罪」，採先「告誡」取代「起訴」。彰化地檢署偵辦一起詐騙案件，一名陳姓男子在網路誤信「真愛」，提供帳戶給對方，卻遭詐騙集團使用，在6月19日洗錢434萬元，檢方偵辦後，確認陳男是網路愛情詐騙的受害者，依新法予以不起訴。

詐騙集團常以人頭帳戶騙民眾血汗錢，有民眾不只受騙還提供帳戶，反被依詐欺、洗錢罪嫌起訴，近5年來，有19萬人因提供帳戶被法辦，卻只有3萬4千餘人起訴，耗盡司法資源，為此政府增訂洗錢防制法第15條之2獨立處罰規定，任何人無正當理由不得提供人頭帳戶，並採取「先行政、後司法」的立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，則可科處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。

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彰化地檢署偵辦陳男提供人頭帳戶案，案發日在新法實施後第三日，因此適用新法，全案近日偵結。不起訴處分書指出，今年6月19日，一名洪姓男子誤信投資股票保證回本詐術，匯款434萬多元到詐團指定帳戶，最後血本無歸，才知遭詐報警，檢警循線追查金流均透過陳男（42歲）的帳戶轉帳，依刑法幫助詐欺、幫助洗錢，及洗錢防制法提供帳戶予他人使用等罪偵辦。

不過陳男否認有詐欺及洗錢犯意，他辯稱，在網路認識女子「藍香伶」後陷入迷戀，將她視為真愛，她說要幫他存錢，還可以透過虛擬貨幣幫他賺錢，於是就將提款卡跟網銀帳號密碼給她，只是之後都沒拿到錢。

檢方認為，陳男確實迷戀該網路女子，從對話記錄可查，陳男交付帳戶資料後，無法預見是在幫助他人從事犯罪，欠缺幫助故意，雖無正當理由交付帳戶予他人使用，但也查無洗錢防制法第15條之2第3項規定，尚難以論罪，因此予以不起訴處分。

彰化地檢署相閱主任檢察官吳宇軒表示，根據洗錢防制法修正案第15條之2規定，陳男仍須由察機關裁處「告誡」，並依法規定，如5年以內再犯者，有期約、收受對價之行為，或交付3個以上帳戶、帳號者，則可科處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元以下罰金。

吳宇軒表示，曾有陳姓婦人陷入「將軍情人夢」的愛情陷阱，在2017至2018年間多次提供帳戶給號稱「美國將軍」的詐騙集團，並以「可當將軍未婚妻」等名義向多名女性友人要求幫忙提供帳戶跟匯款，達到洗錢目的，可是當時偵辦的地檢署以「投入情感遭詐騙」為由不起訴，直到去年陳婦故技重施，短短一個月就詐得516萬元，法官審理才不再同情，判處2年10月徒刑。

吳宇軒也說，新法施行後，就過去無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人頭帳戶案件，將可獨立處罰，並依其惡性高低，處以行政告誡或3年以下有期徒刑，並無除罪化問題。

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