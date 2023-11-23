防逃！富商鄭文逸炒股二審遭重判 上訴期強制戴電子腳鐐

大同公司大樓外觀。（資料照，大同提供）

2023/11/23 11:30

〔記者張文川／台北報導〕台商鄭文逸被控炒作大同公司股票大賺12億餘元，高等法院今年6月28日將他判刑13年半，上訴三審中，由於今年9月發生國寶集團總裁朱國榮在二審判決後棄保潛逃的案例，鄭案二審法官10月初裁定限制鄭出境出海，並強制配戴電子腳鐐監控；鄭認為這已踐踏人性尊嚴，如同古代囚犯配戴枷鎖遊街，提抗告請求撤銷，但最高法院認為這是必要的裁量，駁回抗告確定。

朱國榮涉龍邦炒股與台壽保內線交易案，高院3、4月間分別判他8年、16年徒刑，但朱於上訴三審期間的9月8日棄保潛逃，輿論譁然，鄭文逸案二審合議庭認為應及早防範鄭於上訴後、定讞前逃亡，裁定自10月5日起鄭應戴上電鐐。

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鄭文逸被控於2016年至17年間，用境外證券帳戶炒作大同公司股票，並宣稱要爭取董監事席位，收購股權監督、介入大同經營權，高院今年6月28日依高買低賣證券罪，將鄭文逸維持一審刑期13年6月，追徵沒收犯罪所得12.5億餘元。

鄭男上訴，但卷宗及證物10月初均尚未送交第三審，高院認為鄭有日本永久居留證，長年旅外，出入國境頻繁，配偶及子女都是日本國民，鄭在境外有豐厚財產，具備避居海外的資力，有逃亡之虞。

裁定指出，為確保日後審理、執行順利進行，裁定自10月11日起延長鄭限制出境、出海8個月，並從10月5日起至明年6月10日止，接受腳環、居家讀取器之科技設備監控，限制住居。

鄭男提抗告，主張電子腳鐐是用於針對監控性侵犯，施用在他身上猶如古代囚犯配帶枷鎖行走於道路，踐踏人性尊嚴，造成生活諸多不便，他已高齡73歲，患心臟病、糖尿病等多種慢性病，電子腳鐐容易造成出血，傷口恐會危及他的生命。

最高法院認為，高院的裁定合法，是基於確保審判、執行的必要性考量，手段亦未違反比例原則，駁回鄭的抗告確定。

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