為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

防逃！富商鄭文逸炒股二審遭重判 上訴期強制戴電子腳鐐

大同公司大樓外觀。（資料照，大同提供）

大同公司大樓外觀。（資料照，大同提供）

2023/11/23 11:30

〔記者張文川／台北報導〕台商鄭文逸被控炒作大同公司股票大賺12億餘元，高等法院今年6月28日將他判刑13年半，上訴三審中，由於今年9月發生國寶集團總裁朱國榮在二審判決後棄保潛逃的案例，鄭案二審法官10月初裁定限制鄭出境出海，並強制配戴電子腳鐐監控；鄭認為這已踐踏人性尊嚴，如同古代囚犯配戴枷鎖遊街，提抗告請求撤銷，但最高法院認為這是必要的裁量，駁回抗告確定。

朱國榮涉龍邦炒股與台壽保內線交易案，高院3、4月間分別判他8年、16年徒刑，但朱於上訴三審期間的9月8日棄保潛逃，輿論譁然，鄭文逸案二審合議庭認為應及早防範鄭於上訴後、定讞前逃亡，裁定自10月5日起鄭應戴上電鐐。

鄭文逸被控於2016年至17年間，用境外證券帳戶炒作大同公司股票，並宣稱要爭取董監事席位，收購股權監督、介入大同經營權，高院今年6月28日依高買低賣證券罪，將鄭文逸維持一審刑期13年6月，追徵沒收犯罪所得12.5億餘元。

鄭男上訴，但卷宗及證物10月初均尚未送交第三審，高院認為鄭有日本永久居留證，長年旅外，出入國境頻繁，配偶及子女都是日本國民，鄭在境外有豐厚財產，具備避居海外的資力，有逃亡之虞。

裁定指出，為確保日後審理、執行順利進行，裁定自10月11日起延長鄭限制出境、出海8個月，並從10月5日起至明年6月10日止，接受腳環、居家讀取器之科技設備監控，限制住居。

鄭男提抗告，主張電子腳鐐是用於針對監控性侵犯，施用在他身上猶如古代囚犯配帶枷鎖行走於道路，踐踏人性尊嚴，造成生活諸多不便，他已高齡73歲，患心臟病、糖尿病等多種慢性病，電子腳鐐容易造成出血，傷口恐會危及他的生命。

最高法院認為，高院的裁定合法，是基於確保審判、執行的必要性考量，手段亦未違反比例原則，駁回鄭的抗告確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台糖養豬場包商控欠款帶人圍工地 大同集成報警提告
2023/10/19 21:55

台糖養豬場包商控欠款帶人圍工地 大同集成報警提告
朱國榮另涉違反保險法 胞妹朱佩瑜到庭稱不知兄行蹤
2023/10/16 11:21

朱國榮另涉違反保險法 胞妹朱佩瑜到庭稱不知兄行蹤

高雄亞灣開發再進化(高市府廣告)
通緝朱國榮 一國兩制
2023/10/15 05:30

通緝朱國榮 一國兩制
追緝朱國榮！調查局啟動跨國司法互助 列入外逃通緝系統
2023/10/13 13:37

追緝朱國榮！調查局啟動跨國司法互助 列入外逃通緝系統

京站週年慶 狂抽百萬名車開回家
引中資炒作大同股票 台商鄭文逸二審判13年半、不法所得12.5億沒收
2023/06/28 10:53

引中資炒作大同股票 台商鄭文逸二審判13年半、不法所得12.5億沒收
自由開講》讓司法判決作為大同經營權爭奪戰的定海神針
2020/09/02 09:57

自由開講》讓司法判決作為大同經營權爭奪戰的定海神針
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播