朱國榮另涉違反保險法 胞妹朱佩瑜到庭稱不知兄行蹤

棄保潛逃朱國榮據傳躲在太平洋島國萬那杜，具保人朱的親妹朱佩瑜（中）今出庭否認知道胞兄行蹤。（記者溫于德攝）

2023/10/16 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉犯證券交易法、保險法等罪，上月初已棄保潛逃，據傳目前躲在太平洋島國萬那杜。朱另案又涉違反保險法等罪，台北地院上午開庭，傳喚具保人朱的胞妹朱佩瑜到庭，朱女對於沒收保金1500萬元沒有意見，並稱不知道朱國榮的行蹤。庭後，朱女未受訪。

檢方調查，朱國榮是恒輝不動產公司實際負責人，並安排人頭成立富祥酒店股份有限公司，入主國寶服務公司、福座開發公司，再以這兩家公司控制國寶人壽股份有限公司。

請繼續往下閱讀...

檢方發現，國寶人壽從1995年起，向福座公司承租北投房地作為營業處，陸續匯款4億5千萬元作為押租金，後來雙方終止租約，福座公司無法還清租押金，至2009年間，尚欠3億8067萬餘元。

而朱國榮明知國寶人壽早已因資本適足率不足，被金管會命令不得與關係人新增交易，竟涉嫌安排恒輝公司，拿苗栗縣頭份市內屋齡10多年、久無人居且有多戶遭無權佔用的487戶房屋，讓福座公司抵債。

後來鑑價時，員工不僅未告知苗栗房地有多處遭人無權佔用、具有私權糾紛，還帶估價師查看沒遭人佔用的房屋，以致估價師以房地並無遭人佔用為前提，出具鑑價4億4879萬餘元報告。

此外，朱國榮與他人談妥以7億2765萬餘元出售福座公司的北投房地，但擔心北投房地出售在先，將引人疑竇，指示當時國寶人壽的高層，加速承接苗地房地事宜。

後來國寶人壽多名高層明知福座公司出售北投房地就足以抵債，竟配合朱國榮，在召開臨時董事會時，遊說稱有科技廠有意承租苗栗房地作為員工宿舍、租金收益率高達4％且產權乾淨，隱瞞國寶人壽與恒輝公司是實質關係人一事，並護航通過議案，之後更不顧金管會反對，執意使國寶人壽承受苗栗房地。

接著沒多久，福座公司就以7億餘元出售北投房地，再以恒輝公司繼承福座公司租押金債務、提供苗栗房地抵償為藉口，把北投賣地款中的3億餘元匯給恒輝公司，其中約有1億4091萬餘元流入朱國榮口袋。

國寶人壽在取得苗栗房地後投入上億資金進行裝潢，銷售慘澹，受損至少1840萬餘元。檢方認為朱國榮涉嫌違反保險法、證券交易法，依法起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法