總統選舉法制漏洞！收購連署書有罪 拿錢連署卻無責沒事

總統副總統選舉罷免法與刑法不處罰「賣連署書」行為，導致明明是「對向犯」，竟出現一個有罪、一個沒事的結果，許多查賄專組檢察官直呼荒謬，檢察總長邢泰釗呼籲立法機關盡速檢討補漏。圖為中選會公告連署份數。（資料照）

2023/11/22 22:16

〔記者吳政峰／台北報導〕近期傳出多起收購總統選舉連署書案件，被告清一色是行賄者，收賄出售連署書的民眾卻均列證人，原因在於總統副總統選舉罷免法與刑法不處罰「賣連署書」行為，導致明明是「對向犯」，竟出現一個有罪、一個沒事的結果，讓許多查賄專組檢察官直呼荒謬，檢察總長邢泰釗呼籲立法機關應盡速檢討補漏。

近期行賄收購連署書案件遍地開花，出現單一被連署人的妨害選舉案件數量，高於全國各立委的異常現象。不少檢察官查賄時發現，民眾認為收受餽贈而連署並不違法，再加上我國的法令也確實未處罰這種行為，導致案件層出不窮，難以維持選舉的公平性。

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總統選罷法第86條規定，賄選買票可處3年以上10年以下徒刑；第87條則規定，收購連署書可處1年以上7年以下刑。可看出行賄的舉措，不論是買票或買連署書，均有處罰規定。回過頭檢視收賄行為，刑法第6章的妨害投票罪章第143條有處罰收賄賣票，可處3年以下刑，但整個章節內，卻沒有任何一個條文可以處罰販賣連署書的行為。

二個或二個以上的行為人，因彼此相互對立的意思，經合致而成立犯罪，稱為「對向犯」，賄賂、賭博、重婚均是這類犯罪，我國法律分別課予買票、賣票刑責，但對於連署，卻只單獨處罰收購，而不處罰販賣，在立法體例上就顯得突兀且不尋常，而翻遍總統選罷法與刑法的立法意旨，亦未說明當初為何把它排除在刑責外，甚至連行政罰都沒有。

邢泰釗分析，可能當初立法的時空環境未如現在複雜，所考慮的面向不夠全面，以致法規範密度較疏，惟民眾連署的意志如是出自利益誘惑，將影響選舉的公平與公正性，不利民主政治發展，故針對收賄連署的行為，他建議立法者應速檢討有無處罰的必要；但他也提醒，連署屬於「資格賽」，離正式的「季後賽」還有一段距離，處罰的手段應兼顧比例原則。

邢泰釗認為，參照賣票本刑最重3年，賣連署書的情節因較輕微，刑度天花板應低於3年，惟要設計成徒刑、拘役、罰金刑，又或是只要行政裁罰即可，他尊重立法者選擇。

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