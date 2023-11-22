11/22 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落屏東

今晚（11月22日）開獎的第112000279期今彩539頭獎開出1注；第112000279期雙贏彩頭獎摃龜。（資料照）

2023/11/22 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月22日）開獎的第112000279期今彩539頭獎開出1注，由屏東縣九如鄉九清村維新街10號1樓「全勝彩券行」開出；第112000279期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000279期今彩539中獎號碼為「02、25、28、32、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共6062注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1460注中獎，每注可得50元。

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第112000279期雙贏彩中獎號碼為「03、07、09、11、14、16、17、18、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎共112注中獎，每注可得500元；肆獎共1424注中獎，每注可得100元。

第112000279期39樂合彩中獎號碼為「02、25、28、32、34」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9080注中獎，每注可得1125元。

第112000279期3星彩中獎號碼為「005」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000279期4星彩中獎號碼為「3308」，正彩共37注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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