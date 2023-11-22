小王被抓猴急遮臉！法官認定「自知理虧」判賠

人夫巫男錄影蒐證時，小王張男用手遮臉，法官認定此舉是「自知理虧」而判賠。示意圖。（記者翻攝）

2023/11/22 10:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市巫姓男子與何姓女子結婚多年，何女卻於今年5月與張姓男子同居，巫男進入屋內攝影蒐集通姦證據（俗稱抓猴），當時何女與張男正同床共眠，何女清醒後顯得若無其事，張男則用手遮住自己的臉，巫男提出民事告訴，向二人索賠各50萬元，張男辯稱何女欺騙他已離婚，台中地院法官卻認為，張男用手遮臉之舉，顯示他如非知道何女是有配偶之人，自知理虧，豈有遮臉舉動之理？判決兩人應各賠償30萬元。

判決書指出，巫男提告主張，他在今年5月22日，進入其妻何女與張男同居房屋內錄影蒐證，二人當時相擁同床共枕，嚴重侵害他的配偶權，造成他身心受創，因此失眠與精神痛苦，應各賠償50萬元。

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何女與張男都沒在最後言詞辯論期日到場，但何女具狀表示，她與張男只是朋友，並非男女朋友，更未與張男同居，張男則具狀與委任律師說，不知何女已婚，他詢問何女，何女宣稱已經離婚，二人都聲明人夫巫男之訴駁回。

法官卻認為，錄影畫面顯示，何女與張男同床共眠屬實，畫面顯示二人頭部靠很近，張男右手橫跨何女身體，兩人醒來時，何女坐在床上看著鏡頭時，對張男睡在身旁，並無感到訝異情事，張男醒來後並未起身，而是躺在床上，臉朝向鏡頭，並以左手擋在自己臉部前方（遮臉）。

法官強調，何女對張男睡在身旁，並無感到訝異情事，顯示何女有意與張男同床共眠，兩人並無交往，說詞不足採信，另外，張男遮臉之舉，如非明知何女是有配偶之人，自知理虧，豈有為上述舉動之理？張男辯稱不知何女有配偶之說，亦無足取，據此認定兩人侵害巫男的配偶權，應各賠償30萬元，可上訴。

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