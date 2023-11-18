「年羹堯真黏......」人夫下載老婆偷情鹹濕對話 挨告獲輕判

陳男偷下載其妻羅女與情郎的鹹濕對話與照片，法官認為其情可憫而輕判拘役20日。（情境照）

2023/11/18 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳男與羅女結褵9年，2019年離婚後，陳男卻於翌年（2020年）破解羅女的電腦密碼，下載兩人婚姻期間，羅女與王姓男子有染的證據，包括「讓你做到爽翻天」等打情罵俏及鹹濕露骨對話，並持證據提告，法院判決羅女與王男應賠償15萬元，羅女氣得提起刑事的妨害電腦使用罪告訴，不料，法官卻認為羅女侵害陳男配偶權屬實，陳男的行為確實有值得憫恕之處，輕判拘役20日，緩刑2年，判決確定。

判決書指出，陳男懷疑其妻羅女外遇，雙方於2019年底離婚後，陳男卻於2020年10月間，用不明手法破解取得羅女電腦內電子郵件與通訊軟體LINE帳號、密碼，再登入雲端內，以隨身碟下載，取得羅女與王姓男子於2019年間外遇的照片，以及羅女與王男對話。

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上述對話包括「我辦完正事就讓你做到爽翻天」、「你的年羹堯真黏」、「誰叫你找個不愛的還生一窩，以及「下腹很疼，很久沒這麼痛了」等打情罵俏及鹹濕露骨對話，陳男提出妨害配偶權告訴，台中地院判羅女與王男，應賠償陳男15萬元。

陳男於上述民事庭中，承認是自己偷偷下載羅女電腦內的照片與對話紀錄，羅女憤而提出刑事告訴，台中地檢署也對陳男提起妨害電腦使用罪公訴，不料，台中地院雖依無故取得他人電磁紀錄罪判刑，此罪名可判處5年以下徒刑、拘役，但法官卻僅判處陳男拘役20日，可易科罰金2萬元，緩刑2年，中檢提起上訴，指量刑太輕且緩刑不當。

高等法院台中高分院認為，陳男蒐證顯示，其妻羅女與王男兩人交往，已經逾越合宜的社交活動應有分際，羅男因而選擇翻拍、儲存羅女的電腦內容，以利後續提出於民事訴訟，陳男以侵害羅女隱私權的方式蒐證，固然不應該，但羅女確實有侵害配偶權的情形，對陳男造成重大侵害，考量陳男犯罪動機、目的，確實有值得憫恕之處。

法官強調，陳男沒有把這些證物挪為他用，只是用於民事訴訟，一審判處拘役20日且緩刑2年，刑度與緩刑宣告都符合罪刑相當原則，以及比例原則，並無檢察官上訴所說的量刑過輕或緩刑不當，據此駁回檢察官上訴之情形，此案另因刑事妥速審判法的規定，不得再上訴，全案判決確定。

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